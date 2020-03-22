Экс-чемпион СССР: Казахстан поразил огромными степями и масштабами. Фанаты там преданные
Чемпион СССР 1990 года в составе киевского «Динамо» Андрей Анненков в интервью официальному сайту клуба вспомнил казахстанский этап карьеры.
Чемпион СССР 1990 года в составе киевского «Динамо» Андрей Анненков в интервью официальному сайту клуба вспомнил казахстанский этап карьеры.
В 2002 году полузащитник выступал за «Иртыш». В том сезоне он забил один гол в 15 матчах и помог павлодарскому клубу стать чемпионом.
— Тамошний футбол как раз переходил из Азии в Европу, — вспоминает Анненков. — Чемпионат Казахстана, конечно, был слабее украинского, но вот как раз «Иртыш» подобрал очень интересный коллектив. Была в их чемпионате плеяда наших игроков, а среди местных я бы выделил Сергея Тимофеева. Он
— Когда он стал главным тренером сборной Казахстана и соперником Украины времен Олега Блохина, встречались с давним знакомым?
— Да, поговорили, вспомнили чемпионские времена. Сергей — хороший футболист и специалист. Кроме него, отмечу еще киевлянина Тернавского (участник чемпионата мира 1994 года), нескольких российских игроков из ближних областей от Павлодара, а также сына известного арбитра чемпионата СССР Ромуальдаса Юшки.
— Большая территория, значительные переезды. Изучили Казахстан автобусами или летали самолетами?
— Команда хорошо стояла на ногах, поэтому все перелетами. Разве что когда выезд ближний, тогда уже по железной дороге.
— Одна из традиций Казахстана — жертвоприношения на стадионе. Барашков резали в начале сезона?
— Ничего такого не застал, хотя мы приезжали играть и в южные области, где больше мусульман.
— Родина Сергея Скаченко (уроженец Павлодара, играл за «Иртыш», киевское «Динамо», французский «Мец», сборную Украины). Встречали там его родственников?
— Нет, даже не знали об этом! А вот других украинцев встречали. Это же целинные земли — приезжали сюда на работу, многие так и оставались. Мы страну немного посмотрели — были поражены ее масштабами. Огромные степи, целинные земли. Фаны преданы. На память сохранил золотую медаль чемпионата Казахстана — как раз в коллекцию к СССР и Украины.
Отметим, что сейчас 51-летний Анненков работает тренером. С 2014 по 2015 год он возглавлял киевский «Арсенал 1925», в 2019-м помогал Александру Петракову в молодежной сборной Украины, которая выиграла чемпионат мира для игроков не старше 20 лет, а сейчас входит в штаб юношеской команды «Динамо».