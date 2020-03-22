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12:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» показала тренировку футболистов во время карантина

Чемпион Казахстана «Астана» показал, как футболисты команды поддерживают форму во время карантина из-за пандемии коронавируса.

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Источник: Reuters

В столице, как и в Нур-Султане, введен режим карантина, а в полночь на 22 марта закрыли авиа- и железнодорожное сообщении.

«Кто живет в отеле, тот занимается там, кто дома — тренируется по индивидуальной программе в домашних условиях», — говорится в описании видео на клубном YouTube-канале.

На кадрах можно увидеть троих футболистов — казахстанского форварда Алексея Щеткина, белорусского полузащитника Ивана Маевского и кипрского форварда Пиероса Сотириу.

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Казахстанская премьер-лига приостановлен до 15 апреля. До этой же даты в стране введено чрезвычайное положение. По последним данным, зафиксировано 57 случаев заражения коронавирусом: 31 — в Нур-Султане, 23 — в Алматы, два — в Караганде, один — в Алматинской области.

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