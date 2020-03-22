«Астана» показала тренировку футболистов во время карантина
Чемпион Казахстана «Астана» показал, как футболисты команды поддерживают форму во время карантина
Чемпион Казахстана «Астана» показал, как футболисты команды поддерживают форму во время карантина
В столице, как и в
«Кто живет в отеле, тот занимается там, кто дома — тренируется по индивидуальной программе в домашних условиях», — говорится в описании видео на клубном
На кадрах можно увидеть троих футболистов — казахстанского форварда Алексея Щеткина, белорусского полузащитника Ивана Маевского и кипрского форварда Пиероса Сотириу.
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