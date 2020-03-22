«Астана» показала тренировку футболистов во время карантина

Источник: Reuters

В столице, как и в Нур-Султане, введен режим карантина, а в полночь на 22 марта закрыли авиа- и железнодорожное сообщении.

«Кто живет в отеле, тот занимается там, кто дома — тренируется по индивидуальной программе в домашних условиях», — говорится в описании видео на клубном YouTube-канале.

На кадрах можно увидеть троих футболистов — казахстанского форварда Алексея Щеткина, белорусского полузащитника Ивана Маевского и кипрского форварда Пиероса Сотириу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GS6CPv6YOSM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.