Матчами в Слуцке и Бобруйске завершится 1-й тур футбольного чемпионата Беларуси

Футболисты «Слуцка» в 14.00 на своем стадионе начнут встречу с мозырской «Славией». В прошлом чемпионате эти соперники дважды сыграли вничью — 1:1 в Мозыре и 0:0 в Слуцке. Сегодняшняя игра будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». А в 16.00 на поле бобруйского стадиона имени Александра Прокопенко выйдут футболисты местной «Белшины» и «Минска». Бобруйская команда вернулась в элитный дивизион национального чемпионата после трехлетнего пребывания в первой лиге.

На старте нынешнего первенства никто из призеров прошлого сезона не смог добиться победы. Чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» у себя дома сыграли вничью с вернувшимися в высшую лигу «Смолевичами» — 1:1, обладатель серебра борисовский БАТЭ проиграл на выезде минскому «Энергетику-БГУ» со счетом 1:3, а бронзовый призер солигорский «Шахтер» у себя дома уступил жодинскому «Торпедо-БелАЗу» с результатом 0:1. С таким же счетом минское «Динамо», занявшее в прошлом году 4-е место, проиграло на своей арене дебютанту высшей лиги брестскому «Руху». Из первой пятерки предыдущего чемпионата страны победили только футболисты «Ислочи», одолевшие на поле ФК «Минск» гостей из гродненского «Немана» с минимальным перевесом — 1:0. С таким же результатом «Витебск» у себя дома взял верх над «Городеей».