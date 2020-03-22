Месси отрекся от спасения попавшего в тюрьму Роналдиньо

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Утверждалось, что Месси якобы собрался потратить 3,5 миллиона евро на адвокатов для бразильца. Представители 32-летнего футболиста отреклись от подобной информации, отметив, что аргентинец переживает за Роналдиньо, но не намерен оказывать помощь финансового характера.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-vnd="cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cf2a7ea54f5aca0f2d68" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Роналдинью, который отметил свое 40-летие в стенах парагвайской тюрьмы, задержали после того, как он и его брат предъявили поддельные паспорта в аэропорту Парагвая. 16 марта суд отказал в изменении меры пресечения и оставил бразильца под стражей, отклонив ходатайство адвокатов бывшего игрока «Барселоны» о назначении залога.

Роналдиньо и Месси вместе выступали в составе «Барселоны» вплоть до ухода бразильца из клуба в 2008 году. После игры за каталонский клуб бразилец защищал цвета итальянского «Милана», бразильских «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе», а также мексиканского «Керетаро».