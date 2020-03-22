Суарес рассказал о ходе восстановления после травмы

«Идея была проста — мне хотелось вернуться раньше, чем ожидалось. Доктор сказал мне, что все идет нормально, и это дало мне надежду сыграть как можно скорее. Теперь вопрос лишь в том, когда команда вернется из карантина и возобновит тренировки», — сказал Суарес.