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13:50 (мск), источник: Газета.Ру

Суарес рассказал о ходе восстановления после травмы

Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о ходе восстановления после травмы.

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Источник: Reuters

Об этом сообщает Marca.

По его словам, процесс реабилитации после операции идет с опережением графика.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Идея была проста — мне хотелось вернуться раньше, чем ожидалось. Доктор сказал мне, что все идет нормально, и это дало мне надежду сыграть как можно скорее. Теперь вопрос лишь в том, когда команда вернется из карантина и возобновит тренировки», — сказал Суарес.

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