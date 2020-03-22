Легионер «Жетысу» о ситуации с коронавирусом: Тревожно только в Нур-Султане и Алматы

Игры премьер-лиги остановлены до 15 апреля. До этой же даты в стране введено чрезвычайное положение.

По словам Тошева, в Талдыкоргане обстановка спокойная, а более тревожная — только в Нур-Султане и Алматы, которые находятся в режиме карантина.

«Нас распустили до 25 марта — всего на одну неделю. Мы должны начать тренироваться по плану. У нас все спокойно. Более тревожная обстановка — в столице Нур-Султане и Алматы. Моя половинка со мной, поэтому я не одинок», — сказал Тошев.

Болгарин отметил, что ситуация с коронавирусом никак не повлияет на выплаты зарплат в «Жетысу». Ранее сообщалось, что «Иртыш» и «Каспий» решили не платить игрокам во время ЧП.

«Руководство клуба сообщило, что с нашими зарплатами проблем не будет, — отметил Тошев. — Не знаю, откуда поступила информацию в Болгарии, которую я прочитал. Пока все в порядке».

29-летний Тошев выступает за «Жетысу» с лета прошлого года. В КПЛ-2019 он забил девять голов в 14 матчах, а в двух играх нового сезона отличился один раз.