Легионер «Жетысу» о ситуации с коронавирусом: Тревожно только в Нур-Султане и Алматы
Болгарский форвард «Жетысу» Мартин Тошев в интервью TopSport.bg рассказал о ситуации с коронавирусом в Казахстане.
Болгарский форвард «Жетысу» Мартин Тошев в интервью TopSport.bg рассказал о ситуации с коронавирусом в Казахстане.
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По словам Тошева, в Талдыкоргане обстановка спокойная, а более тревожная — только в
«Нас распустили до 25 марта — всего на одну неделю. Мы должны начать тренироваться по плану. У нас все спокойно. Более тревожная обстановка — в столице
Болгарин отметил, что ситуация с коронавирусом никак не повлияет на выплаты зарплат в «Жетысу». Ранее сообщалось, что «Иртыш» и «Каспий» решили не платить игрокам во время ЧП.
«Руководство клуба сообщило, что с нашими зарплатами проблем не будет, — отметил Тошев. — Не знаю, откуда поступила информацию в Болгарии, которую я прочитал. Пока все в порядке».
29-летний Тошев выступает за «Жетысу» с лета прошлого года. В КПЛ-2019 он забил девять голов в 14 матчах, а в двух играх нового сезона отличился один раз.
По последним данным, в Казахстане зафиксировано 57 случаев заражения коронавирусом: 31 — в