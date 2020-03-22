Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
15:09 (мск), источник: Газета.Ру

«Барселона» готова избавиться от Гризманна

Каталонская «Барселона» готова избавиться от действующего чемпиона мира в составе сборной Франции Антуана Гризманна.

Наверх
Источник: Reuters

Об этом сообщает Sport.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации источника, руководство клуба в лице президента Жозепа Бартомеу хочет усилить состав команды перед предстоящим сезоном, при этом потратив наименьшее количество средств.

Французский атакующий полузащитник может быть продан за €100 миллионов.

Стоит отметить, что «Барселона» рассматривает вариант и с арендой Гризманна.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий
«Реал» выиграл класико
Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
Пока идет коронавирус: в Польше предложили присвоить регион РФ
Клубы Англии обсудят связанную с коронавирусом ситуацию 3 апреля
Привалов призвал к революции в российском биатлоне
Чемпион мира не выступит на ОИ, если МОК не перенесет их
Суарес рассказал о ходе восстановления после травмы
«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента
Футболист забил гол и поклонился пустым трибунам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь