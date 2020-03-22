«Барселона» готова избавиться от Гризманна
Каталонская «Барселона» готова избавиться от действующего чемпиона мира в составе сборной Франции Антуана Гризманна.
Каталонская «Барселона» готова избавиться от действующего чемпиона мира в составе сборной Франции Антуана Гризманна.
Об этом сообщает Sport.
По информации источника, руководство клуба в лице президента Жозепа Бартомеу хочет усилить состав команды перед предстоящим сезоном, при этом потратив наименьшее количество средств.
Французский атакующий полузащитник может быть продан за €100 миллионов.
Стоит отметить, что «Барселона» рассматривает вариант и с арендой Гризманна.