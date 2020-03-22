«Барселона» готова избавиться от Гризманна

Источник: Reuters

Об этом сообщает Sport.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-vnd="cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cf2a7ea54f5aca0f2d68" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По информации источника, руководство клуба в лице президента Жозепа Бартомеу хочет усилить состав команды перед предстоящим сезоном, при этом потратив наименьшее количество средств.

Французский атакующий полузащитник может быть продан за €100 миллионов.

Стоит отметить, что «Барселона» рассматривает вариант и с арендой Гризманна.