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14:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист забил гол и поклонился пустым трибунам

Английский нападающий «Сиднея» Адам Ле Фондр отметился забитым мячом в матче чемпионата Австралии с «Вестерн Сидней Уондерс». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

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Источник: AFP 2020

33-летний форвард добил мяч в ворота соперника после атаки. После забитого гола Ле Фондр подбежал к пустым трибунам и поклонился.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Матчи чемпионата Австралии проходят без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

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