Футболист забил гол и поклонился пустым трибунам
Английский нападающий «Сиднея» Адам Ле Фондр отметился забитым мячом в матче чемпионата Австралии с «Вестерн Сидней Уондерс». Видео опубликовано в
Английский нападающий «Сиднея» Адам Ле Фондр отметился забитым мячом в матче чемпионата Австралии с «Вестерн Сидней Уондерс». Видео опубликовано в
33-летний форвард добил мяч в ворота соперника после атаки. После забитого гола Ле Фондр подбежал к пустым трибунам и поклонился.
Встреча завершилась со счетом 1:1. Матчи чемпионата Австралии проходят без зрителей