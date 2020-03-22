«Астана» назвала лучшего игрока в марте

В голосовании Барсегян набрал 34,22 процента. В тройку лучших также вошли кипрский форвард Пиерос Сотириу (25,85 процентов) и исландский хавбек Рунар Мар Сигурьсонссон (10,7).

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На старте сезона «Астана» успела провести четыре матча. Начав с победы над «Кайсаром» в Суперкубке Казахстана (1:0), столичный клуб затем в КПЛ разгромил «Кызыл-Жар СК» (4:0) сыграл вничью с «Ордабасы» (1:1) и победил «Каспий» (3:2).

В этих играх у Барсегяна — гол и ассист, у Сотириу — два мяча, а у Сигурьссона — два гола и две результативные передачи.

Матчи КПЛ приостановлены до 15 апреля.