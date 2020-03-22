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15:26 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футбольные клубы Англии обсудят связанную с коронавирусом ситуацию 3 апреля

ТАСС, 22 марта. Футбольные клубы Английской премьер-лиги 3 апреля обсудят ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Об этом написал в Twitter журналист телеканала Sky Sports Брайан Суонсон.

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«Клубы премьер-лиги 3 апреля возобновят обсуждение влияния пандемии коронавируса. Организации, поддерживающие европейские лиги, такие, как ФИФА и УЕФА, проведут на этой неделе переговоры, чтобы обсудить долгосрочные перспективы», — написал Суонсон.

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13 марта Английская премьер-лига приостановила сезон из-за ситуации с коронавирусом. Также остановлены чемпионаты второго, третьего и четвертого дивизионов и женской футбольной лиги. Изначально предполагалось, что сезон может быть возобновлен 3 апреля, но позднее руководство лиги сообщило, что игры не начнутся ранее 30 апреля.

В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены первенства Италии (до 3 апреля), Германии (до 2 апреля), Испании (до 5 апреля) и Франции (на неопределенный срок), чемпионат России остановлен до 10 апреля. Не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал завершить национальные первенства не позднее 30 июня. Чемпионат Европы 2020 года, который должен был состояться летом, перенесен на год.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.

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