СМИ: Футбольные клубы Англии обсудят связанную с коронавирусом ситуацию 3 апреля

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«Клубы премьер-лиги 3 апреля возобновят обсуждение влияния пандемии коронавируса. Организации, поддерживающие европейские лиги, такие, как ФИФА и УЕФА, проведут на этой неделе переговоры, чтобы обсудить долгосрочные перспективы», — написал Суонсон.

13 марта Английская премьер-лига приостановила сезон из-за ситуации с коронавирусом. Также остановлены чемпионаты второго, третьего и четвертого дивизионов и женской футбольной лиги. Изначально предполагалось, что сезон может быть возобновлен 3 апреля, но позднее руководство лиги сообщило, что игры не начнутся ранее 30 апреля.

В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены первенства Италии (до 3 апреля), Германии (до 2 апреля), Испании (до 5 апреля) и Франции (на неопределенный срок), чемпионат России остановлен до 10 апреля. Не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал завершить национальные первенства не позднее 30 июня. Чемпионат Европы 2020 года, который должен был состояться летом, перенесен на год.

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