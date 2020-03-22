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15:53 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан высказался о коронавирусе

Капитан сборной Казахстана по футболу и полузащитник «Аль-Айна» из ОАЭ Бауыржан Исламхан в интервью KazFootball.kz высказал свое мнение о коронавирусе.

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Источник: РИА "Новости"

Также он поздравил соотечественников с Наурызом и пожелал терпения в такой непростой период.

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«У меня все хорошо. В данный момент нахожусь в Эль-Айне. Как вы знаете, чемпионат ОАЭ, как и во многих странах, временно приостановлен из-за коронавируса. Сейчас тренируюсь самостоятельно. Пока не знаем, как будет дальше, но надеемся, что все будет хорошо и мы победим этот вирус. Очень переживаю за народ Казахстана, за своих близких и родных. Сейчас не время думать о спорте, самое главное — здоровье. Берегите себя! Главное, соблюдайте карантин, чаще мойте руки. Чтобы победить эту пандемию, мы должны быть едины. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех казахстанцев с праздником Наурыз! Ұлыстың Ұлы күні құтты болсын! Желаю всем крепкого здоровья, счастья и терпения в такой непростой для всех нас период», — сказал Исламхан.

В «Аль-Айн» Исламхан перешел 31 января. В десяти матчах за клуб он забил один гол и отдал три голевые передачи.

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