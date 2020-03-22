Исламхан высказался о коронавирусе

«У меня все хорошо. В данный момент нахожусь в Эль-Айне. Как вы знаете, чемпионат ОАЭ, как и во многих странах, временно приостановлен из-за коронавируса. Сейчас тренируюсь самостоятельно. Пока не знаем, как будет дальше, но надеемся, что все будет хорошо и мы победим этот вирус. Очень переживаю за народ Казахстана, за своих близких и родных. Сейчас не время думать о спорте, самое главное — здоровье. Берегите себя! Главное, соблюдайте карантин, чаще мойте руки. Чтобы победить эту пандемию, мы должны быть едины. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех казахстанцев с праздником Наурыз! Ұлыстың Ұлы күні құтты болсын! Желаю всем крепкого здоровья, счастья и терпения в такой непростой для всех нас период», — сказал Исламхан.