Исламхан высказался о коронавирусе
Капитан сборной Казахстана по футболу и полузащитник «Аль-Айна» из ОАЭ Бауыржан Исламхан в интервью KazFootball.kz высказал свое мнение о коронавирусе.
Капитан сборной Казахстана по футболу и полузащитник «Аль-Айна» из ОАЭ Бауыржан Исламхан в интервью KazFootball.kz высказал свое мнение о коронавирусе.
Также он поздравил соотечественников с Наурызом и пожелал терпения в такой непростой период.
«У меня все хорошо. В данный момент нахожусь в
В «Аль-Айн» Исламхан перешел 31 января. В десяти матчах за клуб он забил один гол и отдал три голевые передачи.