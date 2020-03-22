Футболисты «Слуцка» победили «Славию» в чемпионате Беларуси

В первом тайме встречи в Слуцке соперники обменялись голами с пенальти — на 30-й минуте мозырян вывел вперед Андрей Чухлей, а незадолго до перерыва Сослан Такуев восстановил паритет. Через 15 минут после перерыва он же выполнял свой второй пенальти, но послал мяч мимо ворот. На 73-й минуте игры хозяева заработали еще один 11-метровый удар, после которого Артем Сердюк сделал счет 2:1, а еще через 6 минут снова с пенальти он же установил окончательный результат — 3:1 в пользу «Слуцка».

Позже на поле бобруйского стадиона имени Александра Прокопенко футболисты местной «Белшины» встретятся с гостями из «Минска».