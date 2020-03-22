Футболисты «Слуцка» победили «Славию» в чемпионате Беларуси
22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» обыграли мозырскую «Славию» со счетом 3:1 в домашнем матче первого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» обыграли мозырскую «Славию» со счетом 3:1 в домашнем матче первого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме встречи в Слуцке соперники обменялись голами с пенальти — на 30-й минуте мозырян вывел вперед Андрей Чухлей, а незадолго до перерыва Сослан Такуев восстановил паритет. Через 15 минут после перерыва он же выполнял свой второй пенальти, но послал мяч мимо ворот. На 73-й минуте игры хозяева заработали еще один 11-метровый удар, после которого Артем Сердюк сделал счет 2:1, а еще через 6 минут снова с пенальти он же установил окончательный результат — 3:1 в пользу «Слуцка».
Позже на поле бобруйского стадиона имени Александра Прокопенко футболисты местной «Белшины» встретятся с гостями из «Минска».
На старте нынешнего первенства никто из призеров прошлого сезона не смог добиться победы. Чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» у себя дома сыграли вничью с вернувшимися в высшую лигу «Смолевичами» — 1:1, обладатель серебра борисовский БАТЭ проиграл на выезде минскому «Энергетику-БГУ» со счетом 1:3, а бронзовый призер солигорский «Шахтер» у себя дома уступил жодинскому «Торпедо-БелАЗу» с результатом 0:1. С таким же счетом минское «Динамо», занявшее в прошлом году 4-е место, проиграло на своей арене дебютанту высшей лиги брестскому «Руху». Из первой пятерки предыдущего чемпионата страны победили только футболисты «Ислочи», одолевшие на поле ФК «Минск» гостей из гродненского «Немана» с минимальным перевесом — 1:0. С таким же результатом «Витебск» у себя дома взял верх над «Городеей».