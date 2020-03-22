Бывший президент «Реала» умер от коронавируса. Он вернул в Мадрид Кубок чемпионов спустя 32 года
Памяти Лоренсо Санса.
Памяти Лоренсо Санса.
В большом футболе — первый случай смерти от коронавируса. На неделе Лоренсо Санс,
Лоренсо Санс родился в 1943-м в Мадриде, он был старшим из десяти детей в обычной испанской семье. Полупрофессионально играл в футбол на позиции вратаря, но нашел себя в бизнесе. Первое дело Санса — фабрика по производству обоев, а разбогател он, занимаясь строительством и продажей недвижимости.
В 1985-м бизнесмен вошел в совет директоров «Реала», когда клубом управлял Рамон Мендоса, а вскоре стал его заместителем. Спустя 10 лет, когда долги «Мадрида» росли, а трофеев становилось все меньше, Санс стал президентом.
При прошлом правлении «Реал» регулярно выигрывал чемпионат Испании и даже дважды брал Кубок УЕФА, но в Лиге чемпионов год за годом проваливался. «Мадрид» утопал в долгах, поэтому на свои деньги Санс привез в команду Шукера, Миятовича и Роберто Карлоса. Первым тренером при новом президенте стал Фабио Капелло, сходу взявший Ла Лигу, но настоящего успеха с Сансом добился Юпп Хайнкес.
В финале Лиги чемпионов — 98 на «Амстердам Арене» единственный гол в ворота «Ювентуса» забил Предраг Миятович. Главный футбольный трофей Европы вернулся в Мадрид спустя 32 года — к концу века сменилось уже два поколения болельщиков «Реала», забывших о доминировании своей команды на континенте.
«Сегодня один из самых грустных дней в моей жизни, — скорбит Предраг Миятович в интервью Marca. — Даже его близким нельзя было поговорить с ним в больнице. Жаль, что
В 2000-м Лигу чемпионов с «Реалом» брал уже другой коуч. Винсенте дель Боске разгромил «Валенсию» 3:0 благодаря голам Морьентеса, Макманамана и Рауля. Но для Санса последний год XX века стал последним и в Мадриде. Все ждали, что внеочередные выборы на пост президент снова выиграет он, но
Санс вообще был постоянным посетителем в судах Испании. Впервые его обвинили в махинациях с недвижимостью еще во время работы в «Реале» в 1998-м. Тогда президенту «Мадрида» вменяли незаконное обогащение в размере 180 миллионов песет (около 1,2 миллионов долларов по курсу валют в то время). Позже Санс был еще несколько раз обвинен в мошенничестве и контрабанде культурных ценностей в Испании и других странах, а в 2018-м чуть не попал в тюрьму за сокрытие 6 миллионов евро в налоговых декларациях десятилетней давности.
Бывший президент «Реала» до последнего критиковал нынешнего. С небольшим перерывом Флорентино Перес держится на этом посту уже 20 лет. Санс критиковал своего преемника, например, за стомиллионный трансфер Роналду: «Ни один игрок в мире не стоит таких денег». А до этого жестко заявлял, что Перес промотал все наследние Сантьяго Бернабеу.
Несмотря на это, нынешний президент «Реала» тепло вспоминает о Сансе.
«Мы живем в такое время, какое не могли представить даже в худших кошмарах, — эти слова Переса опубликованы на официальном сайте “Реала”. — Лоренсо Санс стал жертвой создавшихся обстоятельств. Он был президентом, при котором кубок Лиги чемпионов вернулся в Мадрид спустя 32 года ожидания. При Сансе “Реал” продолжил расширять свою историю и величие. Мне повезло находиться в хороших отношениях с Лоренсо и его семьей. Со мной навсегда останется его счастливое выражение лица, которое я видел у него после каждой победы “Реала”. Сейчас время скорби, но мы не должны забывать демонстрировать нашу силу, сплоченность и умение стоять до конца. Этого бы и хотел президент Лоренсо Санс».
Данила Игнатов