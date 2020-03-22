Владелец «Брешиа»: Плевать на футбол, на пороге чума

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Италия первой из пяти ведущих европейских лиг объявила о приостановке проведения чемпионата из-за коронавируса. Изначально было принято решение о паузе в сезоне до начала апреля, но после президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина отметил, что чемпионат может быть возобновлен в мае.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Не будьте глупцами. Как мы можем возобновить сезон? Я думаю только о следующем сезоне. Кубок Италии, “Скудетто”… Если президент “Лацио” Клаудио Лотито хочет эти титулы, то пускай получит. Он убежден, что его команда непобедима, так пусть верит в это. Как мы можем сейчас сидеть и говорить о чемпионском титуле, когда у нас на пороге чума? Сейчас мне плевать на футбол», — приводит Corriere dello Sport слова Челлино.

«Мы сыграли две трети сезона, одной трети не будет. Этот сезон закончился, поэтому если кто-то хочет этот чертов титул, то пусть его получит. И я это говорю не потому, что мы внизу таблицы. Мы последние, потому что это заслужили. Я первый, кто это признает. Пусть другие делают, что хотят. Я же думаю о тех, кто теряет работу, кто умирает каждый день. Футбол — это бизнес, но он способен выжить в этом кризисе», — добавил Челлино.