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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Владелец «Брешиа»: Плевать на футбол, на пороге чума

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Нынешний сезон чемпионата Италии по футболу не может быть доигран из-за пандемии коронавируса, считает владелец клуба «Брешиа» Массимо Челлино.

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Италия первой из пяти ведущих европейских лиг объявила о приостановке проведения чемпионата из-за коронавируса. Изначально было принято решение о паузе в сезоне до начала апреля, но после президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина отметил, что чемпионат может быть возобновлен в мае.

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«Не будьте глупцами. Как мы можем возобновить сезон? Я думаю только о следующем сезоне. Кубок Италии, “Скудетто”… Если президент “Лацио” Клаудио Лотито хочет эти титулы, то пускай получит. Он убежден, что его команда непобедима, так пусть верит в это. Как мы можем сейчас сидеть и говорить о чемпионском титуле, когда у нас на пороге чума? Сейчас мне плевать на футбол», — приводит Corriere dello Sport слова Челлино.

«Мы сыграли две трети сезона, одной трети не будет. Этот сезон закончился, поэтому если кто-то хочет этот чертов титул, то пусть его получит. И я это говорю не потому, что мы внизу таблицы. Мы последние, потому что это заслужили. Я первый, кто это признает. Пусть другие делают, что хотят. Я же думаю о тех, кто теряет работу, кто умирает каждый день. Футбол — это бизнес, но он способен выжить в этом кризисе», — добавил Челлино.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 267 тысяч человек в 184 странах, более 11 тысяч скончались. В Италии в настоящее время более 147 тысяч заболевших коронавирусом, более четырех тысяч умерли.

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