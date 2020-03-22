Владелец «Брешиа»: Плевать на футбол, на пороге чума
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Нынешний сезон чемпионата Италии по футболу не может быть доигран
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Нынешний сезон чемпионата Италии по футболу не может быть доигран
Италия первой из пяти ведущих европейских лиг объявила о приостановке проведения чемпионата
«Не будьте глупцами. Как мы можем возобновить сезон? Я думаю только о следующем сезоне. Кубок Италии, “Скудетто”… Если президент “Лацио” Клаудио Лотито хочет эти титулы, то пускай получит. Он убежден, что его команда непобедима, так пусть верит в это. Как мы можем сейчас сидеть и говорить о чемпионском титуле, когда у нас на пороге чума? Сейчас мне плевать на футбол», — приводит Corriere dello Sport слова Челлино.
«Мы сыграли две трети сезона, одной трети не будет. Этот сезон закончился, поэтому если
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 267 тысяч человек в 184 странах, более 11 тысяч скончались. В Италии в настоящее время более 147 тысяч заболевших коронавирусом, более четырех тысяч умерли.