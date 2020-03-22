Футболисты «Минска» одержали волевую победу в матче чемпионата Беларуси

Сегодня на поле бобруйского стадиона имени Александра Прокопенко хозяева, вернувшиеся в элитный дивизион после трехлетнего перерыва, открыли счет на 7-й минуте после точного удара бывшего игрока минчан Леонида Ковеля. Пропустив мяч, гости не опустили руки и во второй половине игры трижды поразили ворота «Белшины». В составе «Минска» отличились Александр Васильев (с пенальти), Владимир Хващинский и Антон Шрамченко.

На старте 30-го первенства никто из призеров прошлого сезона не смог добиться победы. Чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» у себя дома сыграли вничью с вернувшимися в высшую лигу «Смолевичами» — 1:1, обладатель серебра борисовский БАТЭ проиграл на выезде минскому «Энергетику-БГУ» со счетом 1:3, а бронзовый призер солигорский «Шахтер» у себя дома уступил жодинскому «Торпедо-БелАЗу» с результатом 0:1. С таким же счетом минское «Динамо», занявшее в прошлом году 4-е место, проиграло на своей арене дебютанту высшей лиги брестскому «Руху».