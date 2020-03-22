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18:12 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Минска» одержали волевую победу в матче чемпионата Беларуси

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйская «Белшина» не удержала победу над футболистами «Минска» в последнем матче первого тура чемпионата Беларуси, уступив со счетом 1:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня на поле бобруйского стадиона имени Александра Прокопенко хозяева, вернувшиеся в элитный дивизион после трехлетнего перерыва, открыли счет на 7-й минуте после точного удара бывшего игрока минчан Леонида Ковеля. Пропустив мяч, гости не опустили руки и во второй половине игры трижды поразили ворота «Белшины». В составе «Минска» отличились Александр Васильев (с пенальти), Владимир Хващинский и Антон Шрамченко.

На старте 30-го первенства никто из призеров прошлого сезона не смог добиться победы. Чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» у себя дома сыграли вничью с вернувшимися в высшую лигу «Смолевичами» — 1:1, обладатель серебра борисовский БАТЭ проиграл на выезде минскому «Энергетику-БГУ» со счетом 1:3, а бронзовый призер солигорский «Шахтер» у себя дома уступил жодинскому «Торпедо-БелАЗу» с результатом 0:1. С таким же счетом минское «Динамо», занявшее в прошлом году 4-е место, проиграло на своей арене дебютанту высшей лиги брестскому «Руху».

Из первой пятерки чемпионата страны 2019 года победили только футболисты «Ислочи», одолевшие на поле ФК «Минск» гостей из гродненского «Немана» с минимальным перевесом — 1:0. С таким же результатом «Витебск» у себя дома взял верх над «Городеей». Футболисты «Слуцка» со счетом 3:1 переиграли на своем поле мозырскую «Славию».

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