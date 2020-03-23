Луис Суарес, «Локомотив» и Турин. Кто выиграл от переноса футбольных матчей

Источник: AP 2020

Чемпионата Европы по футболу этим летом не будет. Клубные соревнования еще могут быть доиграны, но конкретные сроки пока неизвестны. Страдают болельщики, страдают вынужденно отдыхающие футболисты. Но для некоторых пауза в турнирах, связанная с пандемией коронавируса, может рассматриваться как большая удача.

«Челси» и «Тоттенхэм»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард | Источник: Reuters

Двум лондонским клубам перезагрузка не помешает. У «Челси» перед остановкой чемпионата в лазарет угодила большая часть той самой развеселой молодежи, которая давала жару в премьер-лиге осенью. Мейсон Маунт, Рубен Лофтус-Чик, Кристиан Пулишич, Каллам Хадсон-Одои и лучший бомбардир команды Тэмми Абрахам — все выбыли из строя. Представить «Челси» без Нголо Канте, получившего повреждение, также довольно сложно. Формально «синие» еще какое-то время побудут действующими участниками плей-офф Лиги чемпионов, что после разгромного поражения от «Баварии» — пустячок, а приятно.

«Тоттенхэм» если в чем-то и может сейчас составить конкуренцию клубу Романа Абрамовича, так это в толщине списка травмированных. Сон Хын Мин, Стивен Бергвайн, Дэвинсон Санчес, Бен Дэвис, Муса Сиссоко и Харри Кейн — каждому требуется время на восстановление. Особенно рад переносу турниров Кейн, ведь под угрозой было и его участие в Евро. Из шести последних матчей во всех турнирах «Тоттенхэм» проиграл пять, так что Жозе Моуринью с радостью примет нежданный тайм-аут.

Клубы из Турина

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду | Источник: РИА "Новости"

«Ювентус» отвык играть в условиях такой жесткой конкуренции за первое место. Команде Маурицио Сарри нужно не столько отдохнуть самой, сколько надеяться, что пройдет кураж у «Лацио», выигравшего 16 из последних 18 матчей в серии А. Другой клуб из того же города — «Торино» — должен найти возможность перезарядиться: серия из семи (!) поражений подряд не сулит ничего хорошего в борьбе за выживание.

Лерой Зане

Футболист сборной Германии Лерой Зане | Источник: AFP 2020

В первой игре нынешнего сезона вингер «Манчестер Сити» повредил крестообразные связки колена. Если бы он вернулся на поле только в мае, да при этом не имел постоянной игровой практики в клубе, шансы на попадание в заявку сборной Германии на Евро были бы минимальными. Тем более что два года назад Йоахим Лев уже «прокатил» Зане мимо сборной. Теперь игрок может восстанавливаться в спокойном режиме, ждать перехода в «Баварию» и прицеливаться к Евро-2021.

Аутсайдеры АПЛ

Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс | Источник: AFP 2020

Информация о том, что клубные чемпионаты могут не доиграть и при этом никто не опустится дивизионом ниже, должна была обрадовать такие клубы, как «Брайтон», «Борнмут» и «Астон Вилла». У всех дела в последние месяцы идут просто отвратительно. «Брайтон» хоть и занимает 15-е место в таблице, но последний матч в премьер-лиге выигрывал еще в 2019 году. «Борнмут» и «Астон Вилла» уже находятся в зоне вылета и не знают побед в четырех последних встречах. Даже если надо будет в каком-то формате доиграть сезон, у этих команд появится больше шансов на сохранение прописки в элите, чем сейчас.

Луис Суарес и Усман Дембеле

Нападающие «Барселоны» Луис Суарес и Лионель Месси | Источник: AP 2020

Для «Барселоны» тоже хоть доигрывай чемпионат, хоть не доигрывай — и так и так будет хорошо. В первом случае каталонцы станут чемпионами, даже несмотря на проигранное недавно класико. Но такую ситуацию трудно себе представить, это в Англии можно задним числом засчитать за «Ливерпулем» чемпионский титул, в Испании отрыв первого места от второго составляет минимум. Но если сезон возобновится, «Барса» сможет рассчитывать на возвращение сразу двух нападающих высокого класса. Многие проблемы каталонцев в нынешнем году были связаны с тем, что Месси не на кого было опереться в нападении.

Эден Азар

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар | Источник: Reuters

Но не сильно расстроились и в мадридском «Реале». Полузащитник Эден Азар, в которого было вложено 100 миллионов евро, пока их и близко не оправдывает. Адаптацию к новой команде затягивают постоянные травмы. Азар приехал в «Реал» не очень готовым физически, пропустил подготовку и старт, потом травмировался в конце ноября, а в феврале уже во второй игре после возвращения получил перелом ноги. Когда сезон возобновится, всем футболистам придется какое-то время набирать форму, и на их фоне Азар уже не будет отстающим.

«Ахмат»

Футболисты «Ахмата» | Источник: РИА "Новости"

За 8 туров до окончания чемпионата грозненский клуб на три очка отстает от 14-го места, дающего право играть стыковые матчи за сохранение прописки в элите. До абсолютно спасительного 12-го — на четыре. Разницу можно отыграть, но для этого нужно быстро изменить динамику выступлений. «Ахмат» не может победить на протяжении последних пяти матчей, и теперь у руководства клуба появилось время на тщательный анализ ситуации. Расстроить могло только одно: в РПЛ успели сыграть еще один тур до ухода на паузу. И «Ахмат» опять проиграл.

«Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин | Источник: РИА "Новости"

Чемпион в России практически известен. «Зенит» опережает ближайшего конкурента на 9 очков, и в нашей истории еще не было случая, чтобы такое отставание отыгрывалось. Но ведь и обстоятельства сейчас беспрецедентные. До паузы в чемпионате «Зенит» был в хорошей форме, и Юрий Семин наверняка бы выбрал кота в мешке вместо такого соперника. К тому же у «Локомотива» должны вернуться в строй Антон Миранчук, Лука Джорджевич и Джефферсон Фарфан.

Мемфис Депай

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай | Источник: AFP 2020

Голландец забил пять мячей в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов, но сразу после этого вышел из строя с травмой крестообразных связок колена. Под угрозой оказалось не только его выступление в «Лионе», но и на Евро. Как и Лерой Зане, Депай может теперь не беспокоиться о сроках восстановления. Есть ощущение, что к чемпионату Европы он будет готовиться уже будучи игроком другой команды.

Жоау Фелиш, Эрлинг Холанд и другая молодежь

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш | Источник: Reuters

Криштиану Роналду будет 36 лет летом-2021. Каким бы гениальным атлетом он ни был, в таком возрасте каждый следующий год — испытание для организма. Роналду лишь самый яркий пример. Если перенос игр на пару месяцев в клубном футболе не так бьет по интересам возрастных игроков, то вот перенос куда более статусного чемпионата Европы на целый год — это уже серьезно. И здесь бонус получает вся талантливая молодежь Европы, у которой будет еще 12 месяцев на становление, развитие и адаптацию.