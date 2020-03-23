Луис Суарес, «Локомотив» и Турин. Кто выиграл от переноса футбольных матчей
Даже в самых плохих ситуациях можно найти
Даже в самых плохих ситуациях можно найти
Чемпионата Европы по футболу этим летом не будет. Клубные соревнования еще могут быть доиграны, но конкретные сроки пока неизвестны. Страдают болельщики, страдают вынужденно отдыхающие футболисты. Но для некоторых пауза в турнирах, связанная с пандемией коронавируса, может рассматриваться как большая удача.
Двум лондонским клубам перезагрузка не помешает. У «Челси» перед остановкой чемпионата в лазарет угодила большая часть той самой развеселой молодежи, которая давала жару в
«Тоттенхэм» если в
«Ювентус» отвык играть в условиях такой жесткой конкуренции за первое место. Команде Маурицио Сарри нужно не столько отдохнуть самой, сколько надеяться, что пройдет кураж у «Лацио», выигравшего 16 из последних 18 матчей в серии А. Другой клуб из того же города — «Торино» — должен найти возможность перезарядиться: серия из семи (!) поражений подряд не сулит ничего хорошего в борьбе за выживание.
В первой игре нынешнего сезона вингер «Манчестер Сити» повредил крестообразные связки колена. Если бы он вернулся на поле только в мае, да при этом не имел постоянной игровой практики в клубе, шансы на попадание в заявку сборной Германии на Евро были бы минимальными. Тем более что два года назад Йоахим Лев уже «прокатил» Зане мимо сборной. Теперь игрок может восстанавливаться в спокойном режиме, ждать перехода в «Баварию» и прицеливаться к Евро-2021.
Информация о том, что клубные чемпионаты могут не доиграть и при этом никто не опустится дивизионом ниже, должна была обрадовать такие клубы, как «Брайтон», «Борнмут» и «Астон Вилла». У всех дела в последние месяцы идут просто отвратительно. «Брайтон» хоть и занимает 15-е место в таблице, но последний матч в
Для «Барселоны» тоже хоть доигрывай чемпионат, хоть не доигрывай — и так и так будет хорошо. В первом случае каталонцы станут чемпионами, даже несмотря на проигранное недавно класико. Но такую ситуацию трудно себе представить, это в Англии можно задним числом засчитать за «Ливерпулем» чемпионский титул, в Испании отрыв первого места от второго составляет минимум. Но если сезон возобновится, «Барса» сможет рассчитывать на возвращение сразу двух нападающих высокого класса. Многие проблемы каталонцев в нынешнем году были связаны с тем, что Месси не на кого было опереться в нападении.
Но не сильно расстроились и в мадридском «Реале». Полузащитник Эден Азар, в которого было вложено 100 миллионов евро, пока их и близко не оправдывает. Адаптацию к новой команде затягивают постоянные травмы. Азар приехал в «Реал» не очень готовым физически, пропустил подготовку и старт, потом травмировался в конце ноября, а в феврале уже во второй игре после возвращения получил перелом ноги. Когда сезон возобновится, всем футболистам придется
За 8 туров до окончания чемпионата грозненский клуб на три очка отстает от 14-го места, дающего право играть стыковые матчи за сохранение прописки в элите. До абсолютно спасительного 12-го — на четыре. Разницу можно отыграть, но для этого нужно быстро изменить динамику выступлений. «Ахмат» не может победить на протяжении последних пяти матчей, и теперь у руководства клуба появилось время на тщательный анализ ситуации. Расстроить могло только одно: в РПЛ успели сыграть еще один тур до ухода на паузу. И «Ахмат» опять проиграл.
Чемпион в России практически известен. «Зенит» опережает ближайшего конкурента на 9 очков, и в нашей истории еще не было случая, чтобы такое отставание отыгрывалось. Но ведь и обстоятельства сейчас беспрецедентные. До паузы в чемпионате «Зенит» был в хорошей форме, и Юрий Семин наверняка бы выбрал кота в мешке вместо такого соперника. К тому же у «Локомотива» должны вернуться в строй Антон Миранчук, Лука Джорджевич и Джефферсон Фарфан.
Голландец забил пять мячей в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов, но сразу после этого вышел из строя с травмой крестообразных связок колена. Под угрозой оказалось не только его выступление в «Лионе», но и на Евро. Как и Лерой Зане, Депай может теперь не беспокоиться о сроках восстановления. Есть ощущение, что к чемпионату Европы он будет готовиться уже будучи игроком другой команды.
Криштиану Роналду будет 36 лет летом-2021. Каким бы гениальным атлетом он ни был, в таком возрасте каждый следующий год — испытание для организма. Роналду лишь самый яркий пример. Если перенос игр на пару месяцев в клубном футболе не так бьет по интересам возрастных игроков, то вот перенос куда более статусного чемпионата Европы на целый год — это уже серьезно. И здесь бонус получает вся талантливая молодежь Европы, у которой будет еще 12 месяцев на становление, развитие и адаптацию.
Станислав Рынкевич