«Удинезе» приостановил всю деятельность из-за коронавируса
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. «Удинезе» приостановил всю свою деятельность на неопределенный срок
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. «Удинезе» приостановил всю свою деятельность на неопределенный срок
Как отмечается в сообщении, любая деятельность команды прекращается до дальнейшего уведомления в соответствии с государственными правилами и чрезвычайной ситуацией в Италии.
«Удинезе» ранее объявил об уходе на карантин
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 267 тысяч человек в 184 странах, более 11 тысяч скончались. В Италии в настоящее время более 47 тысяч заболевших коронавирусом, более четырех тысяч умерли.