«Удинезе» приостановил всю деятельность из-за коронавируса

Как отмечается в сообщении, любая деятельность команды прекращается до дальнейшего уведомления в соответствии с государственными правилами и чрезвычайной ситуацией в Италии.

«Удинезе» ранее объявил об уходе на карантин из-за обнаружения коронавируса у футболиста «Фиорентины» Душана Влаховича. 22 марта команда должна была вернуться к тренировочному процессу.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 267 тысяч человек в 184 странах, более 11 тысяч скончались. В Италии в настоящее время более 47 тысяч заболевших коронавирусом, более четырех тысяч умерли.