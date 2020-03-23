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15:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Удинезе» приостановил всю деятельность из-за коронавируса

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. «Удинезе» приостановил всю свою деятельность на неопределенный срок из-за коронавируса, сообщает официальный Twitter итальянского футбольного клуба.

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Источник: AP 2020

Как отмечается в сообщении, любая деятельность команды прекращается до дальнейшего уведомления в соответствии с государственными правилами и чрезвычайной ситуацией в Италии.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Удинезе» ранее объявил об уходе на карантин из-за обнаружения коронавируса у футболиста «Фиорентины» Душана Влаховича. 22 марта команда должна была вернуться к тренировочному процессу.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 267 тысяч человек в 184 странах, более 11 тысяч скончались. В Италии в настоящее время более 47 тысяч заболевших коронавирусом, более четырех тысяч умерли.

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