Чемпионат Белоруссии попал в сетку

Источник: AP 2020

В эти выходные телеканал «Матч ТВ» начал транслировать чемпионат Белоруссии по футболу, права на который были приобретены им в экстренном порядке с учетом нынешней форс-мажорной ситуации. В связи с приостановкой практически всех спортивных соревнований из-за пандемии коронавируса у «Матча» возникли вполне объяснимые проблемы с сеткой вещания. Кроме того, канал уже объявил о приобретении прав на показ и чемпионата Австралии по футболу, который также не встал на эпидемиологический карантин.

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Если еще недавно на «Матч ТВ» крутили большой европейский и российский футбол, то теперь, в условиях почти тотального карантина из-за угрозы коронавируса, он вынужден предложить своей аудитории зрелище гораздо более скромного масштаба. Так, в субботу и воскресенье состоялись первые трансляции чемпионата Белоруссии, причем матчи «Ислочь» (Минская область) — «Неман» (Гродно) и «Слуцк» — «Славия» (Мозырь) были показаны на общедоступном канале. Выглядело это несколько сюрреалистично, причем во второй встрече арбитр назначил пять пенальти, установив рекорд местной высшей лиги, и четыре раза 11-метровые удары били хозяева поля.

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Но что делать, видимо, посчитали на «Матче», покупая неоднозначный по качеству контент, когда другого футбола, кроме белорусского, в той же Европе сейчас просто нет?

После того как практически все турниры и лиги приостановили свою деятельность, транслировать стало, естественно, нечего. На неделю с 23 по 29 марта российские печатные издания даже не предоставили сетку вещания канала «Матч ТВ». Отсутствует расписание трансляций, собственно, и на сайте самого спортивного холдинга. Понятно, что приобретение прав на показ чемпионата Белоруссии в сложившейся ситуации было продиктовано необходимостью хоть как-то наполнить эфир. О неожиданно возросшей привлекательности тамошнего национального первенства речь, разумеется, не идет, притом что непосредственно для него выход на российский телерынок — это, конечно, настоящий прорыв. По данным «Матч ТВ», ежедневно эфир федерального спортивного телеканала до коронавируса смотрели в среднем 7,7 млн зрителей. Безусловно, вряд ли афиша «Ислочь» — «Неман» заинтересовала столь внушительную аудиторию, тем не менее лед, что называется, тронулся. Контракт с белорусами заключен на год, так что как минимум до отмены карантина и возобновления других чемпионатов только они будут играть в Европе. А в том, что большой футбол вернется на стадионы и телеэкраны в ближайшее время, пока нет никакой уверенности. Например, глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин в интервью тому же «Матч ТВ» заявил, что она даже при самом оптимистичном развитии событий сможет перезапуститься не раньше конца апреля.

Более того, телеканал сделал второй сюрприз любителям футбольной экзотики и купил права на трансляцию чемпионата Австралии, который также оказался не подвержен коронавирусу.

«В период безвременья в мировом спорте “Матч ТВ” собирает у себя почти весь живой футбол, — отметила пресс-служба холдинга.— Вслед за чемпионатом Белоруссии федеральный спортивный телеканал оформил еще один “трансфер”: поклонники самой популярной игры смогут наслаждаться битвами австралийской A-лиги начиная с 23 марта и до конца сезона».

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«Наслаждаться» — это, пожалуй, громко сказано, ведь чемпионат Австралии мало кому интересен за пределами Океании. Впрочем, по сравнению с белорусской в австралийской лиге намного лучше развита инфраструктура — сельских стадионов на 1,5−2 тыс. мест там нет. Другое дело, что сейчас арены пустуют, так как матчи проходят без зрителей. Звезды на Зеленый континент тоже не едут. Наиболее известными легионерами можно назвать шведского нападающего Улу Тойвонена, валлийского полузащитника Джо Ледли и его сербского коллегу по амплуа Милоша Нинковича, несколько лет отыгравшего за киевское «Динамо», а с 2015 года выступающего за «Сидней», который является действующим чемпионом Австралии и лидирует в текущем регулярном первенстве.

Кстати, розыгрыш А-лиги завершится в мае, тогда как в Белоруссии чемпионат только стартовал. Правда, нельзя исключать, что коронавирус все-таки заставит правительство граничащей с Россией республики тоже ввести мораторий на проведение спортивных мероприятий — либо по собственной инициативе, либо, например, по настоятельной рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). При таком сценарии альтернативных вариантов у «Матч ТВ» уже фактически не будет. Чемпионаты еще продолжаются разве что в Анголе, Бурунди и Никарагуа.

Александр Ильин