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11:02 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Ошибся в мове и названии лиги, от пенальти пробило на смех. Эпичная встреча российского комментатора с белфутболом

Белорусский футбол продолжает захватывать российский рынок: «Матч ТВ» купил права на последний чемпионат в Европе и уже показал на широкую аудиторию два матча высшей лиги. В субботу под аккомпанемент баяна россияне смотрели матч «Ислочи» и «Немана» — и у них было много впечатлений.

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В воскресенье российской публике представили не менее захватывающий поединок — в гости к «Слуцку» приехала мозырская «Славия». На матче работал комментатор Роман Нагучев, который ко встрече с белфутболом подготовился по-особому: перевел на белорусский фразу «Добрый день, уважаемые телезрители». Но вот попытка заговорить на мове вышла так себе. Комментаторы белорусского телевидения все-таки скажут «тэлегледачы» без «яканья» (оно в этом слове только в единственном числе) и с ударением на «ы». Да и белорусской премьер-лиги пока не существует — только высшая. В общем, старт в новой для Нагучева лиге вышел неидеальным.

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Хотя конкретно в этом матче получился парадокс: российский комментатор, как бы там ни было, начал репортаж по-белорусски, а все белорусские работали по-русски. Роман, может, как-нибудь попробуете еще раз?

Комментировал матч Нагучев без нареканий, но количество пенальти в матче его явно впечатлило. Кто же знал, что именно в этой игре будет побит исторический рекорд «вышки» по 11-метровым!

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Чем дальше, тем труднее Роману было сдерживать смех. После третьего в игре пенальти комментатор, скажем так, хохотнул. «Пенальти номер три, ну надо же! Сегодня никого не жалеет Сергей Чистов!» — восликнул комментатор, не зная, что это еще совсем не конец.

При четвертом назначении 11-метрового Нагучев из-за смеха не смог сходу выговорить само слово «пенальти». Отсмеявшись, Роман порассуждал о второй желтой мозырянину Юрию Панте (ее не последовало) и добавил: «Вот это игра! А вы говорите, чемпионат Беларуси. Это какой надо чемпионат!».

За мгновения до пятого пенальти Нагучев успел сказать: «Сердюк, естественно, падает». А после свистка практически захохотал, успев сказать «Господи». После нового сеанса смеха Роман добавил: «Извините, я в это не верю». Но пятый пенальти пробили — сам Артем Сердюк сделал счет 3:1 в пользу «Слуцка». Под слова Нагучева: «Похоже, это все веселит всех, даже участников сегодняшнего матча!».

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После финального свистка Нагучев резюмировал: «Вот это да! Вот это игра!». А потом добавил шутку про пенальти в своем твиттере.

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Andrei Shprenhel

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