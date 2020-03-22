Экс-футболист сборной Нигерии Джордж погиб в ДТП

Как сообщает Би-би-си, в аварии погибли еще два человека — одноклубник Джорджа по нигерийскому «Рейнджерс Интернешнл» Эммануэль Огбу и Этека Габриэл, друг Джорджа. Авария произошла, когда игроки возвращались из Энугу в Лагос.