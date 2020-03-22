Экс-футболист сборной Нигерии Джордж погиб в ДТП
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бывший футболист сборной Нигерии Ифеаньи Джордж погиб в результате автомобильной аварии в Нигерии, сообщается на странице Федерации футбола Нигерии в Twitter.
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бывший футболист сборной Нигерии Ифеаньи Джордж погиб в результате автомобильной аварии в Нигерии, сообщается на странице Федерации футбола Нигерии в Twitter.
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Джорджу, на счету которого два матча за сборную Нигерии, было 26 лет.