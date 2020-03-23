Звезда мировой оперы Пласидо Доминго заразился коронавирусом. Он болеет за «Реал»
Подробности печальной истории.
Подробности печальной истории.
Испанский оперный певец Пласидо Доминго в своем Facebook сообщил о том, что заразился коронавирусом.
— Считаю своим моральным долгом объявить вам, что сдал положительный тест на коронавирус, — написал 79-летний артист. — Я вместе со своей семьей нахожусь в самоизоляции. В настоящее время все мы пребываем в добром здравии, однако у меня появились симптомы лихорадки и кашля, поэтому я решил пройти тестирование, и результат оказался положительным.
Прошу всех быть предельно осторожными. Следуйте основным правилам, чаще мойте руки, делайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса, и, прежде всего, оставайтесь дома, если можете! Мы должны надеяться, что очень скоро сможем вернуться к нашей обычной повседневной жизни. Пожалуйста, следуйте указаниям вашего местного правительства, чтобы оставаться в безопасности и защищать не только себя, но и все наше сообщество.
Будущая звезда оперной сцены родился в Мадриде. С детства Доминго увлекался футболом и болел за «Реал», что неоднократно подчеркивал в различных интервью.
В 2002 году Пласидо записал гимн к столетию мадридского клуба и исполнил его на стадионе «Сантьяго Бернабеу»:
В 2016 году, когда «Реал» в 11-й раз одержал победу в Лиге чемпионов, Доминго спел еще один гимн «королевского клуба» — «Hala Madrid y nada mas»:
Во время чемпионата мира-2018 Доминго посетил Россию и дал интервью «СЭ», в котором, в частности выразил разочарование уходом нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус».
— Я просто разбит отъездом Криштиану в «Ювентус», — сказал тогда певец.
Доминго несколько раз выступал на чемпионатах мира по футболу вместе с двумя другими известными оперными исполнителями Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом. «Три тенора» давали концерты во время мировых первенств 1990, 1994, 1998 и 2002 годов.
Кроме того, Доминго выступал перед финалом чемпионата мира-2006 в Берлине:
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В настоящий момент число инфицированных коронавирусом во всем мире достигло 328 000 человек. Основными эпицентрами заражения являются Китай, Италия, США, Испания и Германия. 14 366 человек скончались, а 95 656 — выздоровели.
Желаем маэстро крепкого здоровья!