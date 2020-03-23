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10:27 (мск), источник: Sports.Ru

Роналдиньо отметил день рождения в тюрьме: подарили тортик и дали пожарить барбекю

Гению исполнилось 40.

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Источник: AP 2020

Последние пара недель выдались у Роналдиньо не самыми простыми: прилет в Парагвай, арест из-за поддельных документов, допросы, слушание в суде и, в конце концов, парагвайская тюрьма на время следствия.

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Но и там Рон постепенно обустраивается: недавно выиграл футбольный турнир — в финале его команда победила 11:2, а сам суперстар забил 5 голов, а еще на 6 выдал ассист. За победу команда получила 16-килограммового поросенка.

Роналдиньо даже день рождения проводит в тюрьме. Правда, ему дали поблажки: подарили тортик и позволили пожарить мясо на чурраскарии — традиционной латиноамериканской (и португальской) барбекюшнице.

Интересно, поучаствовал ли в приготовлении поросенок, полученный в качестве приза?

А вот и милый тортик, которым поздравили бразильского волшебника.

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Кажется, Роналдиньо не унывает на вынужденном карантине. Кстати, на него коронавирус тоже повлиял: футболист с братом хотели выйти под залог или перевестись под домашний арест, но свидетель (женщина. подарившая фэйковые паспорта) не может приехать в суд из-за эпидемии — она диабетик и находится в зоне риска.

Партнеры по сборной и друзья поздравить Роналдиньо лично не смогли, зато пожелали удачи в соцсетях. Вот так, например, выступил Роналдо:

«Поздравляю, тезка! Переживи все эти трудности с улыбкой на лице — как всегда!».

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В конце концов, покарантинить с барбекю, футболом и тортиком — не так уж плохо. С Днем Рождения, Рони!

Максим Полтавец

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