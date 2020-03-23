Роналдиньо отметил день рождения в тюрьме: подарили тортик и дали пожарить барбекю
Гению исполнилось 40.
Гению исполнилось 40.
Последние пара недель выдались у Роналдиньо не самыми простыми: прилет в Парагвай, арест
Но и там Рон постепенно обустраивается: недавно выиграл футбольный турнир — в финале его команда победила 11:2, а сам суперстар забил 5 голов, а еще на 6 выдал ассист. За победу команда получила 16-килограммового поросенка.
Интересно, поучаствовал ли в приготовлении поросенок, полученный в качестве приза?
А вот и милый тортик, которым поздравили бразильского волшебника.
Кажется, Роналдиньо не унывает на вынужденном карантине. Кстати, на него коронавирус тоже повлиял: футболист с братом хотели выйти под залог или перевестись под домашний арест, но свидетель (женщина. подарившая фэйковые паспорта) не может приехать в суд
Партнеры по сборной и друзья поздравить Роналдиньо лично не смогли, зато пожелали удачи в соцсетях. Вот так, например, выступил Роналдо:
«Поздравляю, тезка! Переживи все эти трудности с улыбкой на лице — как всегда!».
В конце концов, покарантинить с барбекю, футболом и тортиком — не так уж плохо. С Днем Рождения, Рони!
Максим Полтавец