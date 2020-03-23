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11:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: В системе «Барселоны» зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В системе «Барселоны» зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, сообщает Mundo Deportivo.

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По данным источника, в результате заражения заболели главный скаут каталонского клуба по Южной Америке Андре Кюри и его жена.

Кюри вместе со своей женой изолирован в доме в Сан-Паулу. Они пока не были госпитализированы и в настоящее время испытывают лёгкое недомогание.

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Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же эта форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 320 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 14 тыс. смертей.

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