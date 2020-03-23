Источник: В системе «Барселоны» зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В системе «Барселоны» зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, сообщает Mundo Deportivo.
В системе «Барселоны» зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, в результате заражения заболели главный скаут каталонского клуба по Южной Америке Андре Кюри и его жена.
Кюри вместе со своей женой изолирован в доме в
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же эта форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 320 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 14 тыс. смертей.