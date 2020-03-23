В Италии осудили положение зараженного вирусом самого дорогого игрока страны

«Я требую объяснений, почему умирающих дома людей нельзя обеспечить ватными палочками (с помощью которых у больных берется анализ — прим. “Ленты.ру”), а Дибалу и его девушку можно. Я хочу знать, почему VIP-личностям отдается приоритет. В вопросе здоровья не должно быть привилегий», — заявила Лукарелли. Она обратила внимание на то, что футболисту оказали помощь в частной клинике, а многим гражданам приходится лечиться в обычной больнице.