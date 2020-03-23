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08:58 (мск), источник: Lenta.Ru

В Италии осудили положение зараженного вирусом самого дорогого игрока страны

Итальянская журналистка Сельваджия Лукарелли выразила недовольство тем, что нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала получил привилегии после заражения коронавирусом. Ее слова приводит Corriere dello Sport.

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«Я требую объяснений, почему умирающих дома людей нельзя обеспечить ватными палочками (с помощью которых у больных берется анализ — прим. “Ленты.ру”), а Дибалу и его девушку можно. Я хочу знать, почему VIP-личностям отдается приоритет. В вопросе здоровья не должно быть привилегий», — заявила Лукарелли. Она обратила внимание на то, что футболисту оказали помощь в частной клинике, а многим гражданам приходится лечиться в обычной больнице.

Дибала сообщил, что он и его девушка получили положительные результаты теста на коронавирус 21 марта. По словам футболиста, оба чувствуют себя хорошо.

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Дибала является самым дорогим футболистом чемпионата Италии по версии Transfermarkt. Его рыночная цена составляет 90 миллионов евро.

На фоне угрозы развития пандемии ведущие футбольные лиги приостановили сезон. В частности, пауза наступила в чемпионате Италии.

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