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13:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Описаны страдания Смолова на карантине

Испанское издание Marca описало страдания российского нападающего «Сельты» Федора Смолова на карантине, на который он был отправлен в условиях распространения коронавируса. Форвард живет в Виго в одиночестве, на связь с родными и близкими он может выходить только по телефону или через интернет.

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Marca пишет, что в аналогичной ситуации оказался партнер Смолова Пионе Систо. Они уже больше недели не выходят на улицу, при этом на карантине они проведут еще минимум три недели. Отмечается, что футболисты соблюдают все требования, которые предъявляет тренер по физподготовке.

Во время загрузки произошла ошибка.

29-летний Смолов перешел в испанский клуб из московского «Локомотива» на правах аренды. Он будет выступать в «Сельте» до конца сезона-2019/2020. До перерыва в испанском чемпионате форвард успел провести шесть матчей, в которых забил один мяч.

Испания является одним из крупнейших очагов распространения коронавируса в Европе. В стране подтверждено более 28 тысяч случаев заражения, 1720 человек скончались. Всего в мире более 340 тысяч инфицированных. 14 тысяч пациентов умерли, излечились — 99 тысяч.


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