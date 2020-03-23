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14:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-тренер «Эспаньола» Бенито Хоанет скончался от коронавируса

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Бывший тренер футбольного клуба «Эспаньол» Бенито Хоанет скончался от коронавируса, сообщает El Mundo Deportivo.

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Отмечается, что 84-летний специалист ранее перенес инсульт, а недавно сдал положительный тест на коронавирус.

Во время загрузки произошла ошибка.

На протяжении карьеры тренера Хоанет помимо «Эспаньола» работал с «Лас-Пальмасом», «Тенерифе», «Мальоркой» и «Эркулесом».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже более 294 тысяч случаев заражения в 186 странах, около 13 тысяч скончались.

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