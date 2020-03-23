Экс-тренер «Эспаньола» Бенито Хоанет скончался от коронавируса

Отмечается, что 84-летний специалист ранее перенес инсульт, а недавно сдал положительный тест на коронавирус.

На протяжении карьеры тренера Хоанет помимо «Эспаньола» работал с «Лас-Пальмасом», «Тенерифе», «Мальоркой» и «Эркулесом».