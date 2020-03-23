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14:57 (мск), источник: ТАСС

Футбольные турниры в Испании перенесены из-за коронавируса на неопределенный срок

ТАСС, 23 марта. Матчи испанских футбольных лиг перенесены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

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Соревнования не будут проводиться на территории страны до дальнейшего уведомления властей по улучшению ситуации с коронавирусом в Испании.

Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта на два тура, матчи должны были возобновиться 5 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В Испании на понедельник зафиксировано более 33 тыс. случаев заражения, из них умерли более 2 тыс. человек.

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