Главный тренер «Арсенала» Артета заявил о выздоровлении от коронавируса

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37-летний Артета 13 марта сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Весь состав и персонал клуба находится на карантине. Матчи чемпионата Англии приостановлены до 30 апреля.

«Сейчас я чувствую себя очень хорошо, чувствую, что выздоровел. Мне стало лучше через три-четыре дня, все симптомы пропали. Мне сейчас действительно лучше», — сказал Артета.

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По последним данным, в Соединенном Королевстве было подтверждено 5683 случая заражения коронавирусом, число летальных исходов достигло 281.