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16:23 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Арсенала» Артета заявил о выздоровлении от коронавируса

ТАСС, 23 марта. Главный тренер английского футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета считает, что выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета Evening Standard.

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37-летний Артета 13 марта сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Весь состав и персонал клуба находится на карантине. Матчи чемпионата Англии приостановлены до 30 апреля.

«Сейчас я чувствую себя очень хорошо, чувствую, что выздоровел. Мне стало лучше через три-четыре дня, все симптомы пропали. Мне сейчас действительно лучше», — сказал Артета.

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По последним данным, в Соединенном Королевстве было подтверждено 5683 случая заражения коронавирусом, число летальных исходов достигло 281.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов.

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