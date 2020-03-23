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21:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: еще один экс-президент «Реала» Мартин заболел коронавирусом

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Бывший президент мадридского футбольного клуба «Реал» Фернандо Мартин Альварес заболел коронавирусом, сообщает As.

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По данным издания, 72-летний Мартин находится в отделении интенсивной терапии одной из больниц Мадрида.

Мартин в 2006 году с февраля по апрель был временно исполняющим обязанности президента «Реала».

В субботу от коронавируса на 77-м году жизни умер бывший президент «Реал» Лоренсо Санс.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже почти 333 тысячи случаев заражения в 189 странах, около 14,5 тысячи человек скончались.

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По числу жертв и выявленных случаев заражения Испания находится на втором месте в Европе после Италии. На 23 марта зафиксировано 33089 случаев заражения, из них умерли 2182 человека, в тяжелом состоянии 2355, выздоровели 3355.

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20 марта© Ньюстюб
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