СМИ: еще один экс-президент «Реала» Мартин заболел коронавирусом
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Бывший президент мадридского футбольного клуба «Реал» Фернандо Мартин Альварес заболел коронавирусом, сообщает As.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Бывший президент мадридского футбольного клуба «Реал» Фернандо Мартин Альварес заболел коронавирусом, сообщает As.
По данным издания, 72-летний Мартин находится в отделении интенсивной терапии одной из больниц Мадрида.
В субботу от коронавируса на 77-м году жизни умер бывший президент «Реал» Лоренсо Санс.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже почти 333 тысячи случаев заражения в 189 странах, около 14,5 тысячи человек скончались.
По числу жертв и выявленных случаев заражения Испания находится на втором месте в Европе после Италии. На 23 марта зафиксировано 33089 случаев заражения, из них умерли 2182 человека, в тяжелом состоянии 2355, выздоровели 3355.