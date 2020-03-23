СМИ: еще один экс-президент «Реала» Мартин заболел коронавирусом

По данным издания, 72-летний Мартин находится в отделении интенсивной терапии одной из больниц Мадрида.

Мартин в 2006 году с февраля по апрель был временно исполняющим обязанности президента «Реала».

В субботу от коронавируса на 77-м году жизни умер бывший президент «Реал» Лоренсо Санс.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже почти 333 тысячи случаев заражения в 189 странах, около 14,5 тысячи человек скончались.

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