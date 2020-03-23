Главный тренер турецкого ФК «Галатасарай» Терим инфицирован коронавирусом
ТАСС, 23 марта. Турецкий футбольный тренер Фатих Терим заразился коронавирусом. Комментарий Терима приводит «Газета.Ru» со ссылкой на Twitter тренера.
ТАСС, 23 марта. Турецкий футбольный тренер Фатих Терим заразился коронавирусом. Комментарий Терима приводит «Газета.Ru» со ссылкой на Twitter тренера.
«Результат теста, сделанного сегодня, положительный. Я в хороших руках в больнице, не беспокойтесь», — написал 66-летний специалист.
Терим возглавляет турецкий клуб «Галатасарай», также он был главным тренером турецких «Анкарагюджю» и «Гёзтепе», итальянских «Фиорентины» и «Милана», трижды национальной сборной Турции. С «Галатасараем» Терим восемь раз становился чемпионом Турции, трижды обладателем Кубка и пять раз Суперкубка Турции, в сезоне-1999/00 он стал победителем Кубка УЕФА (ныне — Лига Европы).
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.