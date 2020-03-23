Главный тренер турецкого ФК «Галатасарай» Терим инфицирован коронавирусом

Источник: AFP 2020

«Результат теста, сделанного сегодня, положительный. Я в хороших руках в больнице, не беспокойтесь», — написал 66-летний специалист.

Терим возглавляет турецкий клуб «Галатасарай», также он был главным тренером турецких «Анкарагюджю» и «Гёзтепе», итальянских «Фиорентины» и «Милана», трижды национальной сборной Турции. С «Галатасараем» Терим восемь раз становился чемпионом Турции, трижды обладателем Кубка и пять раз Суперкубка Турции, в сезоне-1999/00 он стал победителем Кубка УЕФА (ныне — Лига Европы).