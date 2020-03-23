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23 марта, источник: ТАСС

Главный тренер турецкого ФК «Галатасарай» Терим инфицирован коронавирусом

ТАСС, 23 марта. Турецкий футбольный тренер Фатих Терим заразился коронавирусом. Комментарий Терима приводит «Газета.Ru» со ссылкой на Twitter тренера.

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Источник: AFP 2020

«Результат теста, сделанного сегодня, положительный. Я в хороших руках в больнице, не беспокойтесь», — написал 66-летний специалист.

Терим возглавляет турецкий клуб «Галатасарай», также он был главным тренером турецких «Анкарагюджю» и «Гёзтепе», итальянских «Фиорентины» и «Милана», трижды национальной сборной Турции. С «Галатасараем» Терим восемь раз становился чемпионом Турции, трижды обладателем Кубка и пять раз Суперкубка Турции, в сезоне-1999/00 он стал победителем Кубка УЕФА (ныне — Лига Европы).

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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20 марта© Ньюстюб
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