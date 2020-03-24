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09:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Кавани может бесплатно перейти в «Боку Хуниорс»

Один из претендентов на уругвайского нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани — аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

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Источник: Reuters

В этом году у форварда заканчивается контракт с «ПСЖ», и он может достаться «Боке» бесплатно, сообщает El Pais.

В настоящее время за клуб из Буэнос-Айреса играют известные по успешному выступлению в Европе форвард Карлос Тевес и полузащитник Мауро Сарате. Также до января 2020 года игроком «Боки» был чемпион мира в составе сборной Италии Даниэле Де Росси.

Помимо «Боки» на Кавани претендуют мадридский «Атлетико» и клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами», выступающий в MLS. В текущем розыгрыше чемпионата Франции Кавани провёл за «ПСЖ» 14 матчей и забил четыре мяча, а также получил две жёлтые карточки.

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