Кавани может бесплатно перейти в «Боку Хуниорс»

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В этом году у форварда заканчивается контракт с «ПСЖ», и он может достаться «Боке» бесплатно, сообщает El Pais.

В настоящее время за клуб из Буэнос-Айреса играют известные по успешному выступлению в Европе форвард Карлос Тевес и полузащитник Мауро Сарате. Также до января 2020 года игроком «Боки» был чемпион мира в составе сборной Италии Даниэле Де Росси.