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09:45 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат Австралии по футболу приостановлен из-за коронавируса

ТАСС, 24 марта. Розыгрыш чемпионата Австралии по футболу приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Австралии (FFA).

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Решение связано с тем, что передвижение по стране ограничено, а в большинстве городов введен карантин. Ориентировочной датой возобновления чемпионата является 22 апреля. Однако руководство лиги будет принимать решение после оценки эпидемиологической ситуации.

«Наше решение, которое было принято, стало результатом изменившихся государственных требований. Здоровье и безопасность наших болельщиков, игроков, волонтеров и персонала всегда были главным приоритетом. Сегодняшнее решение было трудным, однако мы можем помочь в борьбе с коронавирусом, замедлив его распространение. Мы являемся частью популярнейшего вида спорта и способны сыграть свою роль», — сказал глава FFA Джеймс Джонсон.

Справка
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На территории Австралии выявлено 1895 случаев заражения новым коронавирусом, восемь человек умерли. За последние сутки было зарегистрировано порядка 300 новых пациентов с заболеванием, вызванным вирусом. О первых случаях инфицирования власти сообщили 25 января, подтвердив диагноз трех пациентов в Мельбурне и Сиднее. В стране закрыты все предприятия общественного питания, развлекательные центры, ночные клубы, кинотеатры и спортивные залы, а граждан призвали как можно реже выходить из дома.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

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