Футбольный чемпионат Беларуси привлек внимание во всем мире

Источник: AP 2020

Перед самым началом белорусского первенства права на его показ приобрели украинский телеканал «Спорт 1» и российский «Матч ТВ». Само собой разумеется, что и белорусские телеканалы показывают все матчи национального чемпионата в прямом эфире. Онлайн интернет-трансляции всех игр, организованные ассоциацией «Белорусская федерация футбола», смотрят футбольные болельщики во всех уголках земного шара, рассказали в ассоциации АБФФ.

Судя по огромному количеству комментариев, качество футбола в исполнении белорусских команд стало откровением для зарубежных болельщиков. Многие думали, что чемпионат Беларуси отстает от ведущих мировых лиг, но, посмотрев игры воочию, мнение кардинально изменилось. Фанаты отмечают, что уровень белорусских клубов очень приличный, накал борьбы зашкаливает, результаты непредсказуемы — это именно то, что привлекает настоящих любителей игры номер один. В частности, все отметили неудачный старт призеров прошлого первенства — из первой тройки только чемпионы Беларуси футболисты брестского «Динамо» сумели избежать поражения, сыграв вничью на своем поле с вернувшимися в элитный дивизион «Смолевичами» (1:1). Обладатель бронзы солигорский «Шахтер» уступил у себя дома жодинскому «Торпедо-БелАЗу» (0:1). А главной сенсацией было признано поражение 15-кратного чемпиона страны борисовского БАТЭ от почти никому не известного за пределами Беларуси минского «Энергетика-БГУ» (1:3). Настоящим откровением для всех стала игра новобранца «студентов» 22-летнего узбекского форварда Джасурбека Яхшибоева, дважды поразившего ворота борисовчан. Именно он был признан лучшим игроком первого игрового дня юбилейного белорусского первенства. Удивил и дебютант высшей лиги брестский «Рух», обыгравший на главной арене страны минское «Динамо» (1:0). Из первой пятерки чемпионата-2019 победы сумели добиться только футболисты «Ислочи», одолевшие на своем поле гродненский «Неман» (1:0). Гол, который эффектным ударом в ворота гродненцев забил гвинейский нападающий «волков» Момо Янсане, назван самым красивым в первом туре.

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Зарубежные зрители не обошли вниманием и встречу между «Слуцком» и мозырской «Славией» (3:1). Арбитр этой игры Сергей Чистов назначил 5 пенальти, что является абсолютным рекордом за все время проведения чемпионата Беларуси. Интернет-пользователи отмечают, что белорусский арбитр не побоялся принять такие решения, причем все они были правомерными и соответствуют последним рекомендациям УЕФА.

Подводя итог первому видеосвиданию с чемпионатом Беларуси, его новые приверженцы однозначно заявляют, что и дальше с большим интересом будут следить за баталиями на белорусских футбольных аренах, ведь сейчас это настоящая отдушина для болельщиков всего мира.

Во втором туре сыграют:

27 марта

«Торпедо-БелАЗ» — «Белшина», «Рух» — «Энергетик-БГУ».

28 марта

«Слуцк» — «Динамо» (Брест), «Славия» — БАТЭ, «Минск» — «Динамо» (Минск), «Городея» — «Шахтер».

29 марта