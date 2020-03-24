Где еще жив футбол: Никарагуа, Бурунди, Белоруссия и еще четверо смелых

Источник: Спорт-Экспресс

Никарагуа

Конфедерация: КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка)

Лидер: «Дирианген» (1 очко отрыва)

Туров до конца: 8

Зараженных коронавирусом в стране: 2

Это единственная страна Западного полушария, которая до сих пор официально не приостановила чемпионат. В прошлую пятницу футбольная федерация Никарагуа опубликовала послание о том, что по рекомендациям ФИФА и КОНКАКАФ ставит на паузы все соревнования, которые проводит сама. Последнее — ключевое: в Никарагуа федерация рулит вторым и третьим дивизионом, а элитный подчиняется лиге, и она пока не объявляла об остановке чемпионата. Единственное, что матчи последнего тура прошли без зрителей. А футболисты лидирующего в турнире «Дириангена» сделали красноречивое предматчевое фото: в масках и без объятий.

Ангола

Конфедерация: КАФ (Африка)

Лидер: «Петру Атлетику» (3 очка отрыва)

Туров до конца: 7

Зараженных коронавирусом в стране: 3

У чемпионата Анголы сказочное название — «Жирабола». В нем выступают 16 клубов, но один из них — «Примейру ди Майю» — еще в январе снят с турнира из-за неявки на матчи чемпионата. Подобные истории — норма для Анголы. Год назад четвертую команду лиги «Кабушкорп» сослали во второй дивизион за то, что клуб просрочил все дедлайны по выплатам долгов бывшему футболисту команды Ривалдо (именитый бразилец выступал там в 2012 году).

В Анголе официально зарегистрировано всего трое инфицированных коронавирусом, но пандемия все равно повлияла на турнир: все матчи чемпионата проводятся без зрителей, а две игры последнего на сегодня тура перенесены.

Бурунди

Конфедерация: КАФ (Африка)

Лидер: «Ле Мессажер» (4 очка отрыва)

Туров до конца: 4

Зараженных коронавирусом в стране: 0

Бурунди — крохотное государство в Восточной Африке. Википедия утверждает, что республика входит в число наименее развитых стран в мире, но сейчас она обходит большинство других. В Бурунди официально нет ни одного подхватившего коронавирус, но, возможно, там просто некому провести тест. Беспечные жители без ограничений ходят на футбол и не чувствуют угрозы. Вероятно, власти не спешат, потому что президент Бурунди Пьер Нкурунзиза в прошлом был футбольным тренером и обожает спорт.

Мьянма

Конфедерация: АФК (Азия)

Лидер: «Хантарвади Юнайтед» (4 очка отрыва)

Туров до конца: 12

Зараженных коронавирусом в стране: 2

Бывшая Бирма — достаточно крупное государство, граничащее с Китаем на юге. Но только в понедельник 52-миллионная Мьянма подтвердила два первых случая заболевания коронавирусом. Логично, что без инфицированных не было смысла переносить соревнования — и в чемпионате Мьянмы матчи проводят при зрителях. В понедельник лидер сезона «Хантарвади Юнайтед» обыграл «Звекапин Юнайтед» со счетом 4:2, а 38-летний ивуариец Дональд Бисса оформил хет-трик, теперь у него 11 голов в едва стартовавшем чемпионате. Такому атлету точно не страшен коронавирус.

Туркменистан

Конфедерация: АФК (Азия)

Лидер: «Копетдаг» (1 очко отрыва)

Туров до конца: 11

Зараженных коронавирусом в стране: 0

В Туркмении все спокойно. 22 марта в стране прошли торжества в честь праздника Новруз, матчи чемпионата страны тоже состоялись по расписанию. А зачем отменять их или переносить, если в Туркменистане официально вообще нет коронавируса? В местных новостях лишь говорится о том, что на днях действующий чемпион страны «Алтын Асыр» в перенесенном матче 1-го тура обыграл «Мерв». Конечно, при зрителях.

Белоруссия

Конфедерация: УЕФА (Европа)

Лидеры: «Минск», «Слуцк», «Энергетик-БГУ»

Туров до конца: 29

Зараженных коронавирусом в стране: 81

Последний боец, держащий оборону в Европе. Чемпионат Белоруссии только что стартовал, но уже вызвал массу эмоций у новых зрителей. Громогласный баян на матче «Ислочь» — «Неман», танцующий маскот «Белшины», пять пенальти в игре «Слуцка» и «Славии», несколько сенсаций за тур — все это о главном на сегодня национальном чемпионате Европы. Кстати, из-за отмены международных матчей (сейчас как раз должна была начаться пауза) в Белоруссии сдвинули календарь на неделю назад, так что в эти выходные состоится второй тур зрелища.

Сингапур

Конфедерация: АФК (Азия)

Лидер: «Тэмпайнс» (3 очка отрыва)

Туров до конца: 20

Зараженных коронавирусом в стране: 509

В марте местное министерство по делам культуры, спорта и молодежи провозгласило цель футбольной сборной Сингапура — ЧМ-2034. Сингапур в рейтинге ФИФА сейчас занимает 157 место, так что задача более чем амбициозная. Видимо, для ее выполнения требуется, чтобы футболисты как можно чаще играли. Иначе сложно объяснить, почему в стране с пятью сотнями инфицированных коронавирусом (+54 за понедельник) продолжается футбольный чемпионат. Правда, без зрителей, но это все равно странно.