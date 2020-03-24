Где еще жив футбол: Никарагуа, Бурунди, Белоруссия и еще четверо смелых
В Австралии, как и в подавляющем большинстве стран, приостановлен сезон. На карте мира осталось всего несколько точек, где еще продолжаются национальные чемпионаты.
В Австралии, как и в подавляющем большинстве стран, приостановлен сезон. На карте мира осталось всего несколько точек, где еще продолжаются национальные чемпионаты.
Никарагуа
Конфедерация: КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка)
Лидер: «Дирианген» (1 очко отрыва)
Туров до конца: 8
Зараженных коронавирусом в стране: 2
Это единственная страна Западного полушария, которая до сих пор официально не приостановила чемпионат. В прошлую пятницу футбольная федерация Никарагуа опубликовала послание о том, что по рекомендациям ФИФА и КОНКАКАФ ставит на паузы все соревнования, которые проводит сама. Последнее — ключевое: в Никарагуа федерация рулит вторым и третьим дивизионом, а элитный подчиняется лиге, и она пока не объявляла об остановке чемпионата. Единственное, что матчи последнего тура прошли без зрителей. А футболисты лидирующего в турнире «Дириангена» сделали красноречивое предматчевое фото: в масках и без объятий.
Ангола
Конфедерация: КАФ (Африка)
Лидер: «Петру Атлетику» (3 очка отрыва)
Туров до конца: 7
Зараженных коронавирусом в стране: 3
У чемпионата Анголы сказочное название — «Жирабола». В нем выступают 16 клубов, но один из них — «Примейру ди Майю» — еще в январе снят с турнира
В Анголе официально зарегистрировано всего трое инфицированных коронавирусом, но пандемия все равно повлияла на турнир: все матчи чемпионата проводятся без зрителей, а две игры последнего на сегодня тура перенесены.
Бурунди
Конфедерация: КАФ (Африка)
Лидер: «Ле Мессажер» (4 очка отрыва)
Туров до конца: 4
Зараженных коронавирусом в стране: 0
Бурунди — крохотное государство в Восточной Африке. Википедия утверждает, что республика входит в число наименее развитых стран в мире, но сейчас она обходит большинство других. В Бурунди официально нет ни одного подхватившего коронавирус, но, возможно, там просто некому провести тест. Беспечные жители без ограничений ходят на футбол и не чувствуют угрозы. Вероятно, власти не спешат, потому что президент Бурунди Пьер Нкурунзиза в прошлом был футбольным тренером и обожает спорт.
Мьянма
Конфедерация: АФК (Азия)
Лидер: «Хантарвади Юнайтед» (4 очка отрыва)
Туров до конца: 12
Зараженных коронавирусом в стране: 2
Бывшая Бирма — достаточно крупное государство, граничащее с Китаем на юге. Но только в понедельник 52-миллионная Мьянма подтвердила два первых случая заболевания коронавирусом. Логично, что без инфицированных не было смысла переносить соревнования — и в чемпионате Мьянмы матчи проводят при зрителях. В понедельник лидер сезона «Хантарвади Юнайтед» обыграл «Звекапин Юнайтед» со счетом 4:2, а 38-летний ивуариец Дональд Бисса оформил
Туркменистан
Конфедерация: АФК (Азия)
Лидер: «Копетдаг» (1 очко отрыва)
Туров до конца: 11
Зараженных коронавирусом в стране: 0
В Туркмении все спокойно. 22 марта в стране прошли торжества в честь праздника Новруз, матчи чемпионата страны тоже состоялись по расписанию. А зачем отменять их или переносить, если в Туркменистане официально вообще нет коронавируса? В местных новостях лишь говорится о том, что на днях действующий чемпион страны «Алтын Асыр» в перенесенном матче 1-го тура обыграл «Мерв». Конечно, при зрителях.
Белоруссия
Конфедерация: УЕФА (Европа)
Лидеры: «Минск», «Слуцк», «Энергетик-БГУ»
Туров до конца: 29
Зараженных коронавирусом в стране: 81
Последний боец, держащий оборону в Европе. Чемпионат Белоруссии только что стартовал, но уже вызвал массу эмоций у новых зрителей. Громогласный баян на матче «Ислочь» — «Неман», танцующий маскот «Белшины», пять пенальти в игре «Слуцка» и «Славии», несколько сенсаций за тур — все это о главном на сегодня национальном чемпионате Европы. Кстати,
Сингапур
Конфедерация: АФК (Азия)
Лидер: «Тэмпайнс» (3 очка отрыва)
Туров до конца: 20
Зараженных коронавирусом в стране: 509
В марте местное министерство по делам культуры, спорта и молодежи провозгласило цель футбольной сборной Сингапура — ЧМ-2034. Сингапур в рейтинге ФИФА сейчас занимает 157 место, так что задача более чем амбициозная. Видимо, для ее выполнения требуется, чтобы футболисты как можно чаще играли. Иначе сложно объяснить, почему в стране с пятью сотнями инфицированных коронавирусом (+54 за понедельник) продолжается футбольный чемпионат. Правда, без зрителей, но это все равно странно.