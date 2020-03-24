Футболисты английских клубов согласились доиграть сезон без зрителей

Источник: AP 2020

13 марта Английская премьер-лига приостановила сезон из-за ситуации с коронавирусом. Также остановлены чемпионаты второго, третьего и четвертого дивизионов и женской футбольной лиги. Изначально предполагалось, что сезон может быть возобновлен 3 апреля, но позднее руководство лиги сообщило, что игры не начнутся ранее 30 апреля.

«В идеальном мире мы играли бы перед зрителями, но я думаю, что сейчас тот случай, когда у нас нет альтернативы, — сказал Барнс. — Игроки реалистичны, мы не в идеальном мире, и футболисты, с которыми я общался, согласны с этим. Футбол — это болельщики. Но реальное положение дел для подавляющего большинства игроков, особенно для выступающих на высшем уровне, заключается в том, что их доходы во многом финансируются за счет телевидения, поэтому существуют контракты, их необходимо соблюсти».

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Ранее сообщалось, что остаток сезона может быть проведен на нейтральных полях при пустых трибунах. Матчи могут пройти на аренах в Мидленсе — районе в 200 км севернее Лондона. На одном стадионе может проходить по несколько игр в день. При этом предполагается, что все матчи будут показаны по телевидению.

Чемпионат Англии был приостановлен после 29 туров. Турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», который набрал 82 очка и опережает ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 25 очков.