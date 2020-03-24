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15:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат Анголы приостановили до 7 апреля из-за коронавируса

Правительство Анголы приняло решение ввести карантин из-за коронавируса до 7 апреля, сообщает Observador.

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В связи этим закрывается граница, отменены все спортивные соревнования, в том числе чемпионат Анголы по футболу, а также другие массовые мероприятия посещаемостью более 200 человек.

На данный момент в Анголе зарегистрированы два больных коронавирусом, которые ранее приехали из Португалии.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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