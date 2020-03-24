Чемпионат Анголы приостановили до 7 апреля из-за коронавируса
Правительство Анголы приняло решение ввести карантин
Правительство Анголы приняло решение ввести карантин
В связи этим закрывается граница, отменены все спортивные соревнования, в том числе чемпионат Анголы по футболу, а также другие массовые мероприятия посещаемостью более 200 человек.
На данный момент в Анголе зарегистрированы два больных коронавирусом, которые ранее приехали из Португалии.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.