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18:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Полностью отрезаны». Легионер «Астаны» — о тяжелой жизни на карантине в Нур-Султане и тренировках к «Тур де Франс»

Защитник «Астаны» Антонио Рукавина в интервью republika.rs рассказал о жизни на карантине в Нур-Султане в связи с коронавирусом.

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Все футбольные соревнования на территории Казахстана были остановлены на время действия в стране режима чрезвычайного положения, который был введен сроком с 16 марта до 15 апреля в целях обеспечения безопасности населения и предупреждения распространения коронавируса.

— Клуб нам запретил выезжать из Казахстана, поэтому я здесь без семьи. Это тяжело, потому что я одинок, но мы слышим друг друга и видимся каждый день посредством видеозвонков. Как же тяжело жить на яичнице и сэндвичах, придется научиться готовить. И если это будет продолжаться, из меня получится серьезный повар.

Я живу на 15-м этаже, и удачно, что мой одноклубник Ненад Эрич является моим соседом. Он обосновался на 21-м этаже, поэтому мы ходим друг к другу. Ситуация с «короной» заставляет меня задуматься о том, какой будет жизнь после футбола, и мне это совсем не нравится, потому что я собирался играть до 50 лет.

Ситуация в Казахстане не столь тревожная, как в некоторых частях Европы.

— Нур-Султан и Алматы полностью отрезаны. Никто не приедет, никто не уедет. Я заметил, что валюта тенге упала на 25 процентов. Эта ситуация поразила весь мир. Рад, что мы как народ осознали всю серьезность ситуации. Дни для всех нас тянутся сейчас дольше, но только теперь мы понимаем, что должны поворачиваться один к другому.

Нелегко быть футболистом в изоляции, особенно когда организм привык к ежедневному тренингу.

— Мы должны здесь начать тренироваться на следующей неделе, но посмотрим, что произойдет. У меня дома есть только велотренажер. Если продолжу в том же духе, то, думаю, буду готов к «Тур де Франс».

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