«Полностью отрезаны». Легионер «Астаны» — о тяжелой жизни на карантине в Нур-Султане и тренировках к «Тур де Франс»
Защитник «Астаны» Антонио Рукавина в интервью republika.rs рассказал о жизни на карантине в
Защитник «Астаны» Антонио Рукавина в интервью republika.rs рассказал о жизни на карантине в
Все футбольные соревнования на территории Казахстана были остановлены на время действия в стране режима чрезвычайного положения, который был введен сроком с 16 марта до 15 апреля в целях обеспечения безопасности населения и предупреждения распространения коронавируса.
— Клуб нам запретил выезжать из Казахстана, поэтому я здесь без семьи. Это тяжело, потому что я одинок, но мы слышим друг друга и видимся каждый день посредством видеозвонков. Как же тяжело жить на яичнице и сэндвичах, придется научиться готовить. И если это будет продолжаться, из меня получится серьезный повар.
Я живу на 15-м этаже, и удачно, что мой одноклубник Ненад Эрич является моим соседом. Он обосновался на 21-м этаже, поэтому мы ходим друг к другу. Ситуация с «короной» заставляет меня задуматься о том, какой будет жизнь после футбола, и мне это совсем не нравится, потому что я собирался играть до 50 лет.
Ситуация в Казахстане не столь тревожная, как в некоторых частях Европы.
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Нелегко быть футболистом в изоляции, особенно когда организм привык к ежедневному тренингу.
— Мы должны здесь начать тренироваться на следующей неделе, но посмотрим, что произойдет. У меня дома есть только велотренажер. Если продолжу в том же духе, то, думаю, буду готов к «Тур де Франс».