Смолов: Рамос сказал, что мне надо было раньше приезжать в Испанию

«В “Сельте” всё отлично. Было прекрасно, пока вирус не наступил. Рамос мне сказал “Привет” и Welcome to La Liga. Спросил, как впечатления, и сказал, что надо было раньше приезжать», — сказал Смолов в эфире своего «инстаграма».