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20:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Смолов: Рамос сказал, что мне надо было раньше приезжать в Испанию

Российский нападающий виговской «Сельты» Фёдор Смолов рассказал о своём разговоре с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом.

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Источник: РИА "Новости"

«В “Сельте” всё отлично. Было прекрасно, пока вирус не наступил. Рамос мне сказал “Привет” и Welcome to La Liga. Спросил, как впечатления, и сказал, что надо было раньше приезжать», — сказал Смолов в эфире своего «инстаграма».

В данный момент Смолов находится в карантине, который введён из-за угрозы распространения коронавируса.

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Спортсмены, заразившиеся коронавирусом

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды. В этом сезоне 30-летний форвард провёл шесть матчей в Примере и забил один гол. Контракт футболиста с московским клубом действителен до лета 2022 года.

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31 января© Ньюстюб
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