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00:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Паоло Мальдини рассказал, как боролся с коронавирусом

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини, ранее заболевший коронавирусом, рассказал о симптомах. По словам 51-летнего футболиста, это не похоже на грипп. Напомним, что коронавирус также подхватил его сын Даниэль, выступающий за молодежку «Милана».

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— Сейчас я чувствую себя нормально, но еще есть кашель, — цитирует Мальдини Corriere della sera. —  Еще я перестал чувствовать вкус и запах. Это совершенно отличается от гриппа. Это новый вирус и враг, которого тело не знает.

Иногда появляются сильные боли в суставах и мышцах. В пик болезни была постоянная лихорадка, температура была 38,5 градусов. Я принимал только тахипирин и не использовал противовирусные препараты, потому что у меня никогда не было проблем с дыханием.

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Блокпосты и пустые магазины

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 407 485 человек. Умерших — 18 227, выздоровевших — 104 234. В России на данный момент подтверждено 495 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.?

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15 марта© Ньюстюб
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