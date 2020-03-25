Паоло Мальдини рассказал, как боролся с коронавирусом

— Сейчас я чувствую себя нормально, но еще есть кашель, — цитирует Мальдини Corriere della sera. — Еще я перестал чувствовать вкус и запах. Это совершенно отличается от гриппа. Это новый вирус и враг, которого тело не знает.

Иногда появляются сильные боли в суставах и мышцах. В пик болезни была постоянная лихорадка, температура была 38,5 градусов. Я принимал только тахипирин и не использовал противовирусные препараты, потому что у меня никогда не было проблем с дыханием.

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Блокпосты и пустые магазины