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13:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду хочет покинуть «Ювентус». Португалец получил предложения от двух клубов

Нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть туринский «Ювентус».

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В услугах португальца заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба уже сделали ему предложение, сообщает Diario Gol.

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Возможное возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год, зависит прежде всего от того, будут ли «красные дьяволы» выступать в Лиге чемпионов.

Криштиану перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года за € 117 млн. Контракт 35-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость Роналду оценивается в € 75 млн.

В нынешней кампании Криштиану забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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