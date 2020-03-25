Роналду хочет покинуть «Ювентус». Португалец получил предложения от двух клубов

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

В услугах португальца заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба уже сделали ему предложение, сообщает Diario Gol.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f6d53d078a828f46bae3" data-vnd="f6d53d078a828f46bae3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f6d53d078a828f46bae3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Возможное возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год, зависит прежде всего от того, будут ли «красные дьяволы» выступать в Лиге чемпионов.

Криштиану перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года за € 117 млн. Контракт 35-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость Роналду оценивается в € 75 млн.