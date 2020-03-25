Месси и Гвардиола перечислили по €1 млн на борьбу с коронавирусом

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Сообщается, что деньги от аргентинского футболиста поступят в больницу Барселоны и в медицинский центр в Аргентине.

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Гвардиола, который в данный момент возглавляет английский «Манчестер Сити», перечислил деньги Официальной коллегии врачей Барселоны.

Президент испанского «Реала» Флорентино Перес также совершил пожертвование представителям Народной партии Мадрида для борьбы с пандемией коронавируса. Все деньги пойдут на покупку оборудования для неотложной медицинской помощи.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании зафиксирован 31 января. Сейчас в королевстве насчитывается свыше 28,5 тыс. заболевших, более 1,7 тыс. человек умерло.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тысяч человек, зафиксировано более 18 тысяч летальных исходов.