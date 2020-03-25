«Поездка за границу — лучшая часть моей жизни». Футболист — о выступлении в Казахстане

«Если бы я хотел, то играл бы десять лет в клубе возле моего дома. Но условия привели меня в экзотические страны. Я думаю, что поездка за границу — лучшая часть моей жизни. Я познакомился с миром, играя в таких странах, как Казахстан и Азербайджан, и я завоевал любовь местных людей. Культурный опыт, который они мне дали, был невероятным», — рассказал игрок sport24.az.