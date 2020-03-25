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16:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Поездка за границу — лучшая часть моей жизни». Футболист — о выступлении в Казахстане

Бывший чилийский легионер павлодарского «Иртыша» Игнасио Эррера вспомнил этап своей карьеры в Казахстане и Азербайджане.

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«Если бы я хотел, то играл бы десять лет в клубе возле моего дома. Но условия привели меня в экзотические страны. Я думаю, что поездка за границу — лучшая часть моей жизни. Я познакомился с миром, играя в таких странах, как Казахстан и Азербайджан, и я завоевал любовь местных людей. Культурный опыт, который они мне дали, был невероятным», — рассказал игрок sport24.az.

Отметим, что 32-летний Эррера отыграл за «Иртыш» только сезон 2016 года, когда павлодарцы стали бронзовыми призерами. В 28 играх чемпионата забил три мяча и отдал два ассиста. Также на счету имеет один гол в трех кубковых матчах.

После КПЛ чилиец выступал за азербайджанский «Нефтчи», южнокорейский «Сеул Е-Ленд», чилийский «Палестино». В январе стал игроком эквадорского клуба «Мушук Руна».

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