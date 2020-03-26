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08:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Фердинанд: Роббен не перешёл в МЮ, так как ему не понравился запах на нашей базе

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал о несостоявшемся переходе в стан манкунианцев нидерландского нападающего Арьена Роббена.

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Источник: AP 2020

«Какой игрок! Роббен был великолепен. Мы должны были подписать его в “Манчестер Юнайтед”. Он приезжал на нашу тренировочную базу. Арьен обошёл всё вокруг, но ему не понравился запах. Он уехал, а затем перешёл в “Челси”. Я не мог в это поверить. Он был бы великолепным игроком для нас. Все знали, что он с левого фланга смещается в центр, но защитники не могли ничего с ним поделать. Он словно говорил: “Я буду смещаться слева, а ты меня не остановишь”. И защитники не могли его остановить», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

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Роббен перешёл в «Челси» в 2004 году из ПСВ за € 18 млн. Через три года лондонский клуб продал его в «Реал» за € 35 млн.

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