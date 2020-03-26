Фердинанд: Роббен не перешёл в МЮ, так как ему не понравился запах на нашей базе

«Какой игрок! Роббен был великолепен. Мы должны были подписать его в “Манчестер Юнайтед”. Он приезжал на нашу тренировочную базу. Арьен обошёл всё вокруг, но ему не понравился запах. Он уехал, а затем перешёл в “Челси”. Я не мог в это поверить. Он был бы великолепным игроком для нас. Все знали, что он с левого фланга смещается в центр, но защитники не могли ничего с ним поделать. Он словно говорил: “Я буду смещаться слева, а ты меня не остановишь”. И защитники не могли его остановить», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.