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11:24 (мск), источник: ТАСС

Бывший президент ФК «Витесс», заразившийся коронавирусом, умер в возрасте 76 лет

ТАСС, 26 марта. Бывший президент нидерландского футбольного клуба «Витесс» Кес Баккер, который заразился коронавирусной инфекцией, скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает нидерландская газета De Gelderlander.

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21 марта Баккер был госпитализирован с симптомами коронавирусной инфекции. Также отмечается, что у Баккера был рак легких.

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Баккер занимал должность президента клуба с 2003 по 2004 год, с 2008 по 2009 год и с 2016 по 2017 год. Также с 2016 года он был председателем наблюдательного совета клуба. В 2107 году «Витесс» впервые в истории выиграл Кубок Нидерландов. С июля 2018 по ноябрь 2019 года главным тренером клуба был российский специалист Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий казанский «Рубин».

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.

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Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
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