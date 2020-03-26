Бывший президент ФК «Витесс», заразившийся коронавирусом, умер в возрасте 76 лет

Баккер занимал должность президента клуба с 2003 по 2004 год, с 2008 по 2009 год и с 2016 по 2017 год. Также с 2016 года он был председателем наблюдательного совета клуба. В 2107 году «Витесс» впервые в истории выиграл Кубок Нидерландов. С июля 2018 по ноябрь 2019 года главным тренером клуба был российский специалист Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий казанский «Рубин».