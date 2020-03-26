Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.03
Торпедо-БелАЗ
Белшина
Футбол. Зарубежный
27.03
Рух
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
11:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболисты «Барселоны» взбунтовались из-за просьбы отказаться от части зарплаты

Футболисты «Барселоны» взбунтовались из-за просьбы отказаться от части зарплаты из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sport.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

По информации издания, руководство каталонцев предложило игрокам понизить зарплаты из-за приостановки чемпионата Испании и снижения заработка клуба. Клуб выразил опасение оказаться в кризисе из-за распространения коронавируса. Отмечается, что часть футболистов отказалась от предложения.

Недовольные посчитали, что клуб сам поставил себя в это положение неудачными трансферами, на которые были потрачены миллионы евро. Предполагается, что в эту группу входят самые высокооплачиваемые игроки команды, но не форвард Лионель Месси.

25 марта стало известно, что «Барселона» может выставить на трансфер восемь футболистов. Распродажа рассматривается в качестве варианта покрыть финансовые издержки из-за паузы в чемпионате Испании и прекращения розыгрыша Лиги чемпионов.

Большинство футбольных лиг приостановили розыгрыши из-за распространения коронавируса. О том, возобновятся ли соревнования, неизвестно.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Обозначены сроки решения судьбы Олимпиады-2020
Самая молодая миллиардерша поделилась откровенным фото
Футболист «Спартака» осудил поведение русских во время пандемии
Скончался экс-президент ФК «Витесс», заразившийся коронавирусом
Названа дата третьего боя между Уайлдером и Фьюри
Призерка Олимпийских игр из России взяла паузу в карьере
Голкипер НХЛ пожертвует $100 тыс. пострадавшим от коронавируса
Велогонщик не смог вернуться в Россию из-за коронавируса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь