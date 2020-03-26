Футболисты «Барселоны» взбунтовались из-за просьбы отказаться от части зарплаты
Футболисты «Барселоны» взбунтовались
Футболисты «Барселоны» взбунтовались
По информации издания, руководство каталонцев предложило игрокам понизить зарплаты
Недовольные посчитали, что клуб сам поставил себя в это положение неудачными трансферами, на которые были потрачены миллионы евро. Предполагается, что в эту группу входят самые высокооплачиваемые игроки команды, но не форвард Лионель Месси.
25 марта стало известно, что «Барселона» может выставить на трансфер восемь футболистов. Распродажа рассматривается в качестве варианта покрыть финансовые издержки
Большинство футбольных лиг приостановили розыгрыши