Футболисты «Шахтера» получили щедрые премиальные за победу над «Кайратом»
Перед матчем второго тура казахстанской
Перед матчем второго тура казахстанской
Встреча команд состоялась 15 марта в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу «горняков».
Автором единственного гола на 17-й минуте стал нападающий «Шахтера» Бауыржан Турысбек, который в прошлом играл за «Кайрат».
Для «Кайрата» это поражение стало первым в сезоне после двух побед. «Шахтер» же набрал первые три очка.
По информации источника, точная сумма премиальных неизвестна, но «горняки» за победу получили
«Возникает вопрос, откуда у руководства такие громадные средства, учитывая многолетнюю историю с задолженностями клуба», — пишет издание.