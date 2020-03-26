Футболисты «Шахтера» получили щедрые премиальные за победу над «Кайратом»

Встреча команд состоялась 15 марта в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу «горняков».

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Автором единственного гола на 17-й минуте стал нападающий «Шахтера» Бауыржан Турысбек, который в прошлом играл за «Кайрат».

Для «Кайрата» это поражение стало первым в сезоне после двух побед. «Шахтер» же набрал первые три очка.

По информации источника, точная сумма премиальных неизвестна, но «горняки» за победу получили вдвое-втрое больше обычных.