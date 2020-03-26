«Кайрат» подписал российского футболиста с опытом игры в РПЛ

В возрасте одиннадцати лет он переехал в Москву и стал заниматься в футбольной школе «Чертаново». В 2015 году игрок был внесен в официальную заявку клуба в ПФЛ. Таким образом, хавбек, которому было всего 15 лет, стал самым молодым профессиональным игроком в России на тот момент. В том же году он получил вызов в сборную России U-16.

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Профессиональный дебют Колесниченко состоялся в 2016-м, когда он появился на поле в игре против «Локомотива» из города Лиски. В 2018-м он дебютировал в российской премьер-лиге, сыграв за «СКА-Хабаровск» в матче против «Урала». В Хабаровском клубе он выступал на правах аренды. Вернувшись в родной клуб «Чертаново», хавбек продолжил прогрессировать. В сезоне-2018/2019 он провел 30 матчей, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

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Талантливый полузащитник полезно действует как в атаке, так и в обороне, сочетая в себе хороший дриблинг, скорость, а также цепкость и неуступчивость в игре против мяча.