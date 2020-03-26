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12:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые высокооплачиваемые футболисты года

Французское издание France Football на своем сайте опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2019 года.

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На первом месте оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он заработал 131 миллион евро.

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Второе место занял форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду с 118 миллионами евро. Тройку самых высокооплачиваемых игроков замкнул нападающий ПСЖ Неймар, заработавший 95 миллионов евро. У расположившихся на четвертом и пятом местах форварда «Реала» Гарета Бэйла и нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна по 38,7 и 38,5 миллиона соответственно.

Ранее 26 марта руководство «Барселоны» предложило игрокам понизить зарплаты из-за приостановки сезона. Клуб выразил опасение оказаться в кризисе из-за распространения коронавируса.

В минувшем декабре Месси шестой раз стал обладателем «Золотого мяча», вручающегося лучшему футболисту года по версии France Football. Футболист опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. Месси на протяжении всей карьеры выступает за «Барселону».

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