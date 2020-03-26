Названы самые высокооплачиваемые футболисты года

Второе место занял форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду с 118 миллионами евро. Тройку самых высокооплачиваемых игроков замкнул нападающий ПСЖ Неймар, заработавший 95 миллионов евро. У расположившихся на четвертом и пятом местах форварда «Реала» Гарета Бэйла и нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна по 38,7 и 38,5 миллиона соответственно.

В минувшем декабре Месси шестой раз стал обладателем «Золотого мяча», вручающегося лучшему футболисту года по версии France Football. Футболист опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. Месси на протяжении всей карьеры выступает за «Барселону».