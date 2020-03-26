Стадион «Маракана» передан под госпиталь для размещения зараженных коронавирусом
ТАСС, 26 марта. Бразильский стадион «Маракана» используется в качестве госпиталя для размещения зараженных коронавирусом. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».
ТАСС, 26 марта. Бразильский стадион «Маракана» используется в качестве госпиталя для размещения зараженных коронавирусом. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».
Отмечается, что больше половины клубов, выступающих в высшем дивизионе чемпионата Бразилии по футболу, передали свои стадионы органам здравоохранения для организации полевых госпиталей.
«В это мрачное время я хотел бы пожелать людям не терять надежду. Давайте позаботимся о старшем поколении, поможем тем, кто в этом больше всего нуждается», — написал президент «Фламенго» Родольфо Ландим.
Стадион «Маракана» является крупнейшим в стране, он расположен в
Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.