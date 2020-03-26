Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.03
Торпедо-БелАЗ
Белшина
Футбол. Зарубежный
27.03
Рух
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
14:19 (мск), источник: Vesti.kz

Минус Бэйл, Родригес и Модрич. «Реал» летом могут покинуть ряд футболистов

Мадридский «Реал» в летнее трансферное окно могут покинуть сразу семь футболистов, передает Mundo Deportivo.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Отмечается, что в клубе уже готовится состав на следующий сезон, несмотря на то, что нынешний приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вероятнее всего, что «Реал» потеряет игроков во всех линиях. Летом «королевский клуб» могут покинуть Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Лука Модрич, Марсело, Мариано Диас, Лука Йович и Альваро Одриосола.

При этом место в составе сохранит вратарь Тибо Куртуа, а вот судьба других киперов пока под вопросом.

Читайте также
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Организаторы "Алем Барысы" ответили на обвинения дисквалифицированного чемпиона из России в подсыпанном допинге
Игроки «Барселоны» бунтуют из-за просьбы отказаться от зарплаты
Кто из российских спортсменов заработал больше всех зимой?
Скончался экс-президент ФК «Витесс», заразившийся коронавирусом
Стало известно об интересе европейских клубов к Кокорину
Жена Малкина выглядит как богиня. У нее идеальное тело (фото)
В UFC ответили на призывы отменить поединок Хабиба и Фергюсона
Профсоюз: Решение о нерабочей неделе сильно не коснется ФК в РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь