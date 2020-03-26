Минус Бэйл, Родригес и Модрич. «Реал» летом могут покинуть ряд футболистов
Мадридский «Реал» в летнее трансферное окно могут покинуть сразу семь футболистов, передает Mundo Deportivo.
Мадридский «Реал» в летнее трансферное окно могут покинуть сразу семь футболистов, передает Mundo Deportivo.
Отмечается, что в клубе уже готовится состав на следующий сезон, несмотря на то, что нынешний приостановлен
Вероятнее всего, что «Реал» потеряет игроков во всех линиях. Летом «королевский клуб» могут покинуть Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Лука Модрич, Марсело, Мариано Диас, Лука Йович и Альваро Одриосола.
При этом место в составе сохранит вратарь Тибо Куртуа, а вот судьба других киперов пока под вопросом.