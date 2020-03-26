Минус Бэйл, Родригес и Модрич. «Реал» летом могут покинуть ряд футболистов

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Отмечается, что в клубе уже готовится состав на следующий сезон, несмотря на то, что нынешний приостановлен из-за пандемии коронавируса.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--325798b7777c102475b5" data-vnd="325798b7777c102475b5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=325798b7777c102475b5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Вероятнее всего, что «Реал» потеряет игроков во всех линиях. Летом «королевский клуб» могут покинуть Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Лука Модрич, Марсело, Мариано Диас, Лука Йович и Альваро Одриосола.